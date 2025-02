Grenoble Secouée par une Explosion de Grenade dans un Café Associatif

Une grenade a été lancée mercredi soir dans un café associatif à Grenoble, faisant quinze blessés. L'incident a provoqué un important dispositif de sécurité dans le quartier du Village olympique, l'un des plus défavorisés de la ville. Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les auteurs et les motivations de cet acte de violence.

La ville s'est réveillée sous le choc après qu'une grenade ait été jetée mercredi soir dans un café associatif, faisant quinze blessés . Le ministre de l'Intérieur est attendu vendredi 14 février dans l'agglomération où 40 fusillades ont eu lieu l'an dernier.

La devanture du bar Aksehir à Grenoble, jeudi 13 février au matin, au lendemain d'une attaque à la grenade qui a fait 15 blessés, ne subsistent au matin, jeudi 13 février, que les éclats de verre de la vitrine mêlés au sol à des tasses de café brisées. Le bouclage policier de la zone, le quartier populaire du Village olympique, l'un des plus défavorisés de la ville, vient d'être levé : la terrasse du bar associatif – quelques chaises et tables en plastique devant le rez-de-chaussée d'un immeuble de quatre étages sévèrement défraîchi – est en place, déserte et sinistre. « C'était un homme d'origine algérienne et il accueillait une clientèle maghrébine », assure le patron d'origine turque du bazar mitoyen. « Le bar Aksehir était un lieu de rencontre pour les jeunes, précise Chloé Pantel, adjointe au maire de Grenoble référente de ce secteur de la ville, venue ce matin à la rencontre des habitants. Dans l'un des deux autres bars du pâté de maisons, tenu celui-là par des Turcs et siège d'une association quarantenaire, le serveur témoigne : « On était habitués à voir des policiers, mais pas à ce genre d'incident ». Grenoble a été prise de court par cette violence qui a secoué la ville, un centre universitaire réputé pour son ambiance plutôt paisible. La grenade, lancée dans la soirée, a fait 15 blessés, dont 2 d'entre eux dans un état grave. L'explosion a provoqué un véritable chaos dans le quartier du Village olympique, un quartier populaire connu pour son dynamisme et sa diversité culturelle, mais aussi pour ses problèmes de sécurité. Les autorités locales ont immédiatement mis en place un important dispositif de sécurité, avec la présence de nombreux policiers et de gendarmes sur les lieux du drame. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Grenoble, qui tente de déterminer les auteurs de cet acte de violence et leurs motivations. Les investigations visent à élucider les motivations derrière l'attaque et à identifier les responsables. La grenade lancée dans un café associatif, fréquenté par une clientèle maghrébine, a suscité de nombreuses interrogations. La piste du trafic de drogue n'est pas exclue, mais d'autres hypothèses sont également envisagées par les enquêteurs. Cette attaque a provoqué une vive émotion dans la ville de Grenoble. Le maire de la ville, Éric Piolle, a condamné fermement cet acte de violence et a exprimé sa solidarité avec les victimes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé sa visite à Grenoble vendredi 14 février pour rencontrer les autorités locales et les habitants du quartier.





libe / 🏆 26. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Sécurité Actualité Grenoble Grenade Explosion Café Blessés Sécurité France Investigation

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Grenoble, au moins douze blessés après l’explosion d’une grenade dans un bar associatifLa déflagration a eu lieu peu après 20h dans un bar du Village olympique, un quartier sensible de la ville iséroise.

Lire la suite »

Explosion dans un bar à Grenoble : grenade lancée, nombre de blessés, suspect en fuite, hypothèse privilégiée…Une grenade lancée dans un bar d'un quartier sensible de Grenoble a fait une douzaine de blessés dont au moins deux graves, ce mercredi 12 février 2025 au soir, la piste terroriste étant pour l'instant écartée.

Lire la suite »

Grenoble : Explosion d'une grenade dans un bar, douze blessésUne explosion d'une grenade a causé douze blessés, dont deux en état grave, dans un bar associatif à Grenoble mercredi soir. Un individu a lancé la grenade dans l'Aksehir avant de prendre la fuite. Les enquêteurs privilégient une piste liée à un règlement de compte, possiblement liée au trafic de stupéfiants.

Lire la suite »

Grenoble: Explosion d'une grenade dans un bar associatif, plusieurs blessésMercredi soir, une grenade a explosé dans un bar associatif à Grenoble, faisant plusieurs blessés, dont deux graves. L'auteur de l'explosion, armé d'une possible kalachnikov, a pris la fuite sans prononcer de mots. L'enquête privilégie une piste de règlement de compte, mais aucune hypothèse n'est exclue.

Lire la suite »

Grenoble Secoué par une Explosion de Grenade dans un Bar AssociatifUne grenade lancée dans un bar associatif à Grenoble le 12 février 2023 a causé 15 blessés, dont deux dans un état critique. L'attaque a suscité la stupeur et l'incompréhension dans la ville, et les enquêteurs explorent la piste d'un lien avec les gangs liés au trafic de drogue. Dans le même temps, l'affaire de Louise, une jeune femme décédée suite à un accès de rage de son voisin, a fait l'objet d'un examen judiciaire, et les députés ont adopté une proposition de loi visant à durcir la justice des mineurs. Un incident tragique à Munich, où une voiture a foncé sur une foule de manifestants, a également fait des blessés graves.

Lire la suite »

Grenoble: Attaque à la grenade dans un bar, plusieurs blessés gravesLe ministre de la santé Yannick Neuder a déploré une attaque à la grenade dans un bar de Grenoble, blessant au moins 12 personnes. Le mobile reste inconnu, même si la piste terroriste est écartée. Le suspect est en fuite.

Lire la suite »