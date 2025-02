Grenoble Secoué par une Explosion de Grenade dans un Bar Associatif

Une grenade lancée dans un bar associatif à Grenoble le 12 février 2023 a causé 15 blessés, dont deux dans un état critique. L'attaque a suscité la stupeur et l'incompréhension dans la ville, et les enquêteurs explorent la piste d'un lien avec les gangs liés au trafic de drogue. Dans le même temps, l'affaire de Louise, une jeune femme décédée suite à un accès de rage de son voisin, a fait l'objet d'un examen judiciaire, et les députés ont adopté une proposition de loi visant à durcir la justice des mineurs. Un incident tragique à Munich, où une voiture a foncé sur une foule de manifestants, a également fait des blessés graves.

Une grenade a explosé dans un bar associatif à Grenoble le 12 février 2023, causant 15 blessés dont deux dans un état extrêmement grave. L'attaque a choqué les habitants du quartier du village olympique qui ont décrit l'explosion et les vibrations ressenties. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, s'est rendu à l'hôpital pour constater les dégâts et a qualifié cet acte d' « extrêmement violent » et « quasiment des techniques de guerre ».

L'auteur de l'attaque est toujours activement recherché. Les enquêteurs explorent la piste d'un lien avec les gangs liés au trafic de drogue, qui sont connus pour utiliser des méthodes violentes pour défendre leur territoire. Grenoble a enregistré 57 fusillades depuis avril 2023, faisant 10 morts et 50 blessés. Les enquêteurs vont entendre le responsable du bar visé ainsi que ses proches pour déterminer s'ils sont liés au trafic de drogue et s'ils avaient des ennemis. Dans un autre événement, Owen, 23 ans, principal suspect dans la mort de la jeune Louise, a été mis en examen après avoir avoué avoir commis l'acte après un accès de rage suite à une partie de jeux vidéo en ligne. La petite sœur de Louise avait déposé une main courante contre lui pour coups et blessures. Les députés ont adopté une proposition de loi visant à durcir la justice des mineurs, incluant la possibilité de juger les mineurs en comparution immédiate et moins de clémence pour les récidivistes de plus de 16 ans. Enfin, à Munich, une voiture a foncé sur une foule de manifestants jeudi 13 février, causant au moins 20 blessés, dont certains dans un état grave. Les circonstances de cet incident restent inconnues.





