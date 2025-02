Grenoble Secoué par une Explosion dans un Bar

Un homme masqué a lancé une grenade dans un bar à Grenoble, faisant une quinzaine de blessés. Les forces de l'ordre sont à la recherche du suspect, qui reste inconnu. L'enquête s'oriente vers le crime organisé.

Mercredi soir, Grenoble a été le théâtre d'un acte terroriste au sein d'un bar associatif. Un individu masqué, armé d'un fusil d'assaut, est entré sans dire un mot dans le bar Aksehir, situé dans le quartier du Village olympique. Il a ensuite dégainé une grenade à fragmentation avant de disparaître à pied. Quelques instants plus tard, l'explosion a fait une quinzaine de blessés, dont six en état critique.

Depuis cet événement, les forces de l'ordre sont mobilisées dans une traque intensive pour retrouver l'auteur de cette attaque. Son identité et ses motivations restent pour le moment inconnues. L'enquête, confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, se dirige vers un acte lié au crime organisé. Le suspect n'a laissé aucune revendication, aucun message, aucun indice évident sur ses intentions. Des images de vidéosurveillance du quartier sont actuellement analysées pour tenter de retracer sa fuite et identifier d'éventuels complices. Selon les premiers éléments, il aurait quitté les lieux à pied, ce qui laisse penser qu'un véhicule ou un réseau l'a aidé à s'échapper. La police judiciaire de Grenoble est également mobilisée, avec le soutien d'unités spécialisées, pour rechercher des informations sur d'éventuels réseaux criminels actifs dans la région. « On imagine mal un type solitaire faire ça », confie un expert interrogé par l'AFP. Dans le quartier, l'inquiétude est palpable. Beaucoup craignent une nouvelle flambée de violences si le suspect n'est pas rapidement interpellé. « On est tous choqués, tous, tous », témoigne une habitante, qui déplore une dégradation continue de la situation depuis plusieurs années. D'autres restent plus fatalistes. « À Grenoble, tout est possible », lâche Karim, un agent municipal qui fréquente régulièrement le bar visé par l'attaque. Cette attaque survient dans un contexte de tensions grandissantes, marqué par des règlements de comptes liés aux trafics illicites. La visite du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, prévue vendredi, devrait être largement dominée par cette traque en cours. La police a appelé à la vigilance et a encouragé toute personne ayant des informations sur le suspect à se manifester rapidement





