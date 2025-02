Grenoble : Le Maire Ecologiste Éric Piolle Critiqué pour Son L'attitude Relative à la Sécurité et à l'Insécurité

Le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, fait face à une forte critique suite à ses déclarations minimisant la violence et l'insécurité dans sa ville.

Éric Piolle , le maire écologiste de Grenoble , a connu un contretemps malheureux. Il a acquis une certaine notoriété en 2022 suite à une série de déclarations légères minimisant la violence et l'in sécurité qui gangrènent sa ville. La droite l'accuse depuis longtemps de laxisme. « À vrai dire, je m'en fous un peu », répond-il.

« Quand il ne reste que des attaques sur la sécurité et la propreté, ça veut dire qu'on a gagné quelques batailles par ailleurs car on peut toujours dire qu'une ville n'est pas assez propre ou pas assez sûre... ». Les habitants de Grenoble l'ont choisi ! Qu'ils assumassent les conséquences ! Il faut réfléchir avant de voter. Voter n'est pas un jeu. Les Écolos et certains plus que d'autres, dont Éric Piolle, voient leur environnement, si j'ose dire, immédiat pour que celui-ci soit en conformité avec leur idéologie, à savoir, par le petit bout de la lorgnette. Ce sont les bobos villes. Un état de fait (n'en déplaise à Anastasie ; mais si la réalité n'est pas toujours politiquement correcte, mérite-t-elle pour autant d'être censurée ?) : Une tendance apparaît se confirmer chez les administrés de cette ville dauphinoise pour désigner le titre du personnage censé les représenter à l'hôtel de ville... En l'occurrence, « merdegrenoble » est de plus en plus souvent utilisé. Une façon originale de décliner le principe d'écriture inclusive, sans doute pour faire plaisir à l'intéressé, quant à lui fervent adepte du concept.





