Grenoble: Explosion dans un bar associatif, quinze blessés

Une explosion violente a frappé un bar associatif à Grenoble mercredi soir, faisant quinze blessés dont plusieurs graves. Un homme masqué a jeté une grenade dans l'établissement avant de prendre la fuite. L'enquête est ouverte pour tentative de meurtre en bande organisée.

Mercredi 12 février au soir, une explosion violente a secoué Grenoble , faisant quinze blessés dont plusieurs graves dans un bar associatif appelé L'Aksehir. L'incident s'est produit peu après 20h15 dans ce bar situé sur une place du quartier populaire du Village olympique. Selon le procureur de Lyon, Thierry Dran, un homme masqué est entré dans l'établissement, a jeté une grenade à fragmentation sans prononcer un mot, puis a pris la fuite à pied après avoir tiré un coup de feu.

Le bar était bondé de clients au moment de l'explosion. Les secours ont mobilisé 80 sapeurs-pompiers pour porter secours aux victimes. Quinze personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital. Jeudi soir, le pronostic vital de deux blessés restait engagé malgré une légère amélioration de leur état. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour tentative de meurtre en bande organisée. Le procureur Thierry Dran a souligné la gravité des faits et l'exceptionnalité de ce type d'attaque. Toutes les pistes sont ouvertes, incluant un règlement de comptes, le trafic de drogue ou de cigarettes, ou une inimitié exacerbée. L'attaque peut également être liée à la violence liée au trafic de drogues qui règne dans la ville. Le bar L'Aksehir était connu pour être fréquenté par les habitants du quartier, surtout pour regarder des matchs de football. Il avait fait l'objet d'un contrôle policier et douanier mi-janvier, donnant lieu à dix interpellations et la saisie de 25 kg de tabac de contrebande.





