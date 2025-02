Grenoble: Explosion d'une grenade dans un café, 15 blessés

Un homme a lancé une grenade dans un café à Grenoble, faisant 15 blessés, dont 6 dans un état grave. L'auteur de l'explosion est toujours en fuite. Les enquêteurs cherchent à comprendre le motif du crime et s'intéressent au responsable du café, déjà condamné pour blanchiment.

Des témoins, choqués, ont décrit avoir entendu un énorme bruit. L'homme qui a lancé une grenade dans un café de Grenoble est toujours en fuite, jeudi 13 février, un jour après l'explosion qui a fait 15 blessés , dont 6 dans un état grave, dans un bar associatif du quartier populaire du Village olympique.

Si aucune arrestation n'a encore été effectuée et que le motif du crime reste inconnu, les enquêteurs cherchent à comprendre pourquoi cet homme, armé d'une kalachnikov, a lancé cette grenade dans le bar. En conséquence, ils s'intéressent particulièrement au responsable de l'établissement, déjà condamné à un an de prison avec sursis pour blanchiment d'argent. Plus récemment, 26 kilos de cigarettes de contrebande ont été saisis dans ce café. « Il faut fermer ces bars. Tous les quartiers viennent ici. Les autorités ont laissé les choses se dégrader, du coup, on se retrouve avec des choses comme ça », estime un habitant du quartier. « À ce niveau-là, ce n’est pas l’Afghanistan, mais c’est limite. Ce n’est pas normal ce qui se passe », ajoute-t-il, déplorant que les bars du quartier soient devenus le théâtre de nombreux trafics, y compris de drogue, qui peuvent entraîner des règlements de comptes.La colère des habitants. Après le choc, c'est la colère qui domine chez les riverains. La majorité des habitants du quartier disent ne plus supporter cette violence qui monte chaque fois d’un cran, dans cette cité du Village olympique. « C’est triste et choquant. On ne se sent plus en sécurité nulle part à Grenoble. On parle de règlements de compte à tout-va… c’est en bas de chez nous, ça fait peur », confie une résidente, ulcérée par les événements survenus mercredi 12 février. « Il y avait des innocents quand même. J’ai le cœur vraiment serré. La situation aujourd’hui est alarmante », ajoute-t-elle. Un ras-le-bol général et un appel aux autorités pour que cette violence cesse. Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau doit effectuer, vendredi 14 février, un déplacement à Grenoble sur le thème de la sécurité du quotidien. Une visite qui était prévue avant l’explosion





