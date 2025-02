Grenoble : Explosion d'une grenade dans un bar, douze blessés

Une explosion d'une grenade a causé douze blessés, dont deux en état grave, dans un bar associatif à Grenoble mercredi soir. Un individu a lancé la grenade dans l'Aksehir avant de prendre la fuite. Les enquêteurs privilégient une piste liée à un règlement de compte, possiblement liée au trafic de stupéfiants.

Mercredi soir, Grenoble a été le théâtre d'une explosion violente dans un bar associatif, l'Aksehir, situé sur une place du quartier sensible du Village olympique. Vers 20h15, un individu a pénétré dans l'établissement et a jeté une grenade sans prononcer un mot avant de prendre la fuite. Selon le procureur François Touret de Coucy, cet homme était potentiellement armé d'une kalachnikov, mais il est encore impossible de confirmer si cette arme a été utilisée.

Les dégâts observés proviennent principalement de l'explosion de la grenade. Au moment de l'explosion, de nombreux clients se trouvaient dans le bar. Douze personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital par les secours qui ont mobilisé 80 sapeurs-pompiers. Deux des victimes présentent actuellement des pronostics vitaux engagés.Pour l'instant, aucune interpellation n'a eu lieu. Le procureur a indiqué qu'aucune hypothèse n'était privilégiée, mais que l'attentat terroriste était « a priori » exclu. Il s'agit d'un acte de « violence extrême » qui pourrait être lié à un règlement de compte. Plusieurs pistes sont explorées par les enquêteurs, notamment le trafic de stupéfiants, le trafic de cigarettes ou une « inimitié exacerbée ». Les incidents de violence liés au trafic de drogue sont fréquents à Grenoble et dans sa banlieue, les autorités parlant désormais ouvertement de « guerre des gangs ». L'Aksehir est un bar associatif fréquenté par les habitants du quartier, notamment pour regarder des matchs de football. Selon Chloé Pantel, maire adjointe du secteur 6 de Grenoble, présente sur les lieux du drame, il est généralement associé à une ambiance paisible. Cependant, plusieurs riverains ont mentionné qu'il était aujourd'hui tenu par des Algériens et qu'il attirait principalement une clientèle masculine. Le procureur François Touret de Coucy a souligné que ce bar n'était pas connu pour être un établissement à risque particulier





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Grenoble Explosion Grenade Bar Blessés Réglement De Compte Trafic De Drogue

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Grenoble, au moins douze blessés après l’explosion d’une grenade dans un bar associatifLa déflagration a eu lieu peu après 20h dans un bar du Village olympique, un quartier sensible de la ville iséroise.

Lire la suite »

Une explosion fait au moins 12 blessés dans un bar à GrenobleL’explosion a eu lieu peu après 20 heures ce mercredi dans un bar associatif d’un quartier sensible. Une grenade a été lancée, selon la police. Deux personnes sont gravement blessées

Lire la suite »

SNCF. Une panne de signalisation provoque une pagaille monstre sur la ligne Lyon-GrenobleLa panne de signalisation, en gare de Bourgoin-Jallieu, a impacté toute la ligne TER entre Lyon et Grenoble, mercredi 5 février au matin, avec retards et suppressions de trains.

Lire la suite »

Une grenade lancée dans un bar à Grenoble: une douzaine de blessés, dont plusieurs gravesUne grenade lancée dans un bar d'un quartier sensible de Grenoble a fait une douzaine de blessés dont au moins deux graves, mercredi soir, la piste terroriste étant pour l'instant écartée

Lire la suite »

Grenoble : une grenade lancée dans un bar fait une douzaine de blessés, dont plusieurs gravesUne grenade lancée dans un bar associatif dans le quartier du village olympique de Grenoble a fait une douzaine de blessés dont plusieurs graves, mercredi 12 février dans la soirée. La piste terroriste est pour l’instant écartée.

Lire la suite »

Explosion dans un bar de Grenoble: Douze blessés, dont deux en urgence absolueUne explosion causée par le jet d'une grenade dans un bar à Grenoble a fait une douzaine de blessés, dont deux en état critique. L'auteur a lancé la grenade sans prononcer de mot avant de prendre la fuite. La piste terroriste est exclue, mais l'acte pourrait être lié à un règlement de comptes. Un plan blanc a été déclenché à l'hôpital de Grenoble et les forces de police sont déployées dans le quartier.

Lire la suite »