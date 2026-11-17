La municipalité RN de Grenay retire le buste de Jean Jaurès de la salle des mariages. Une décision contestée par l'opposition, qui s'ajoute à la suppression du service funéraire communal.

La mairie de Grenay, dans le Pas-de-Calais, a officiellement retiré le buste de Jean Jaurès de la salle des mariages de l'hôtel de ville. Cette décision a été prise par la nouvelle municipalité dirigée par le Rassemblement national, marquant une rupture symbolique avec l'héritage de la précédente équipe communiste. Le monument, installé en 1945, n'est plus visible dans les lieux depuis septembre 2026.

Contexte politique et symbolique

Le buste de Jean Jaurès, célèbre figure de la gauche française et du pacifisme, occupait un emplacement central dans l'édifice communal depuis l'après-guerre. Il a été introduit dans la mairie par l'ancien maire Edmond Bince, un héros de la Seconde Guerre mondiale décoré de la Légion d'honneur. Selon le Parti communiste français (PCF) de Grenay, Bince souhaitait que la République, notamment lors des cérémonies de mariage, porte le visage de la concorde et de l'humanisme, en réaction aux horreurs du conflit. Ce retrait intervient 112 ans après l'assassinat du député du Tarn par un militant nationaliste, un fait historique qui ajoute une couche de tension au débat actuel.

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Réactions de l'opposition locale

L'opposition politique a vivement condamné cette mesure, qualifiant le geste de rejet des valeurs républicaines fondamentales. Sur les réseaux sociaux, les élus locaux dénoncent un choix au profit d'une vision qu'ils décrivent comme repliée, divisée et fondée sur la peur. Le PCF de Grenay a insisté sur le fait que retirer Jaurès revient à récuser le pacifisme et la fraternité. Le 11 novembre, des militants de La France Insoumise ont d'ailleurs manifesté dans la commune avec une pancarte demandant le retour de la statue, accusant la mairie de Grenay d'avoir décapité un symbole de paix.

Justification de la municipalité RN

De son côté, la mairie défend sa position en invoquant la nécessité de restaurer le symbole national Marianne dans les cérémonies civiles. Bruno Bilde, député RN de la circonscription de Liévin, a clarifié cette position sur X, affirmant que Marianne est l'emblème officiel des institutions, particulièrement lors des unions civiles. Il a jugé scandaleux que le PCF ait privilégié un symbole militant au profit du symbole républicain pendant des années. Le député a précisé qu'il n'aurait aucun problème avec la présence d'un buste de Jaurès s'il s'agissait simplement de l'histoire, mais a insisté sur la prééminence de Marianne dans le cadre cérémoniel officiel.

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Autres controverses municipales

Cette polémique symbolique s'ajoute à une décision administrative qui a également suscité des tensions au sein de la commune minière. Daisy Duveau, la maire RN, a mis en œuvre sa promesse de campagne en supprimant le service de pompes funèbres communal. Créé en 2023 par la majorité communiste précédente pour aider les familles précaires face aux coûts d'obsèques, ce service fonctionnait sans marge bénéficiaire. Il avait permis de couvrir environ quarante deuils depuis son lancement.

La nouvelle municipalité a justifié cette suppression par des motifs de concurrence déloyale envers les entreprises privées du secteur. Cette mesure impacte directement une population dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté, selon les données locales. Le retrait du buste de Jean Jaurès et la fin du service funéraire illustrent ainsi une volonté de changement de cap marqué par la nouvelle équipe dirigeante.