Grenade Lancée Dans Un Bar à Grenoble: Douze Blessés, Deux Graves

Une grenade lancée dans un bar du quartier du Village olympique à Grenoble a fait une douzaine de blessés, dont au moins deux graves. Le procureur a exclu l'hypothèse terroriste, mais l'enquête est en cours pour déterminer les raisons de cet acte de violence.

Mercredi soir, une grenade lancée dans un bar du quartier sensible du Village olympique à Grenoble a fait une douzaine de blessés , dont au moins deux graves. L'explosion s'est produite vers 20h15, faisant de nombreuses victimes dans ce lieu fréquenté. Le procureur François Touret de Coucy, présent sur les lieux, a déclaré à la presse qu'une personne, sans prononcer de mot, avait jeté la grenade avant de prendre la fuite.

Il a précisé qu'aucune hypothèse n'était privilégiée à ce stade, mais qu'on pouvait exclure l'attentat terroriste. L'enquête a été confiée aux policiers de la DCOS, ex-PJ, qui explorent différentes pistes, notamment un règlement de compte ou un lien avec le trafic de stupéfiants.Le procureur a également mentionné qu'il y avait des indices suggérant que la personne impliquée était armée d'une kalachnikov, mais qu'il n'est pas certain qu'elle ait été utilisée. Les dégâts semblaient provenir uniquement de l'explosion de la grenade. Les secours étaient présents sur les lieux en nombre, avec un plan blanc déclenché à l'hôpital de Grenoble pour soigner les blessés. La préfète de l'Isère, Catherine Séguin, a annoncé six blessés graves, un bilan susceptible d'évoluer. Elle a également salué le sang froid de la population du quartier. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, a condamné sur X cet acte criminel avec la plus grande fermeté, soulignant la période d'escalade de violence que la ville traverse.Il a également exprimé son souhait d'attendre les résultats de l'enquête avant de tirer des conclusions sur d'éventuels liens avec d'autres événements. La police scientifique effectuait de nombreux relevés sur les lieux de l'explosion, tandis que les enquêteurs tentaient de reconstituer les événements et d'identifier le ou la personne responsable de cet acte violent





