Grenade lancée dans un bar à Grenoble : 15 blessés et un lourd passé judiciaire

Un homme masqué a lancé une grenade dans un bar à Grenoble, faisant 15 blessés, dont le gérant et son fils, ayant un lourd passé judiciaire. Le ministre de l'intérieur qualifie cet acte d'« inédit » en France.

Mercredi soir, un homme masqué et armé d'un fusil d'assaut a lancé une grenade à fragmentation dans un bar, faisant 15 blessés . Le gérant, ayant un casier judiciaire important, pense avoir été « visé » et a été blessé lors de l'explosion. Cet homme de 56 ans et son fils de 28 ans, présents au bar juste avant l'attaque, ont également un lourd passé judiciaire, a indiqué le parquet de Lyon qui supervise l'enquête.

Le père a été condamné onze fois et son fils treize fois, notamment pour un double meurtre, a déclaré le procureur Thierry Dran, confirmant une information de Franceinfo. \Après l'explosion d'une grenade dans un bar à Grenoble ce mercredi, le ministre de l'intérieur Bruno Retailleau a déclaré vendredi que ce type d'attaque était « inédit » en France. Selon la radio, le jeune homme a été condamné à onze ans de prison pour le meurtre de Kevin Noubissi et Sofiane Tadbirt, deux jeunes lynchés à mort en 2012 à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble, par une bande d'un quartier voisin. Le lien potentiel entre ce meurtre, qui avait suscité une vive émotion, et l'attaque à la grenade « sera sans doute une piste de l'enquête », a déclaré David Metaxas, avocat du père et de son fils. Le père fait, de son côté, l'objet de poursuites pour trafic de cigarettes, selon Me Metaxas. \Suite à de récents contrôles liés à « divers trafics », son bar faisait l'objet d'une procédure de fermeture administrative, a fait savoir le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place vendredi. Dans cette ville où les épisodes de violence sur fond de narcotrafic sont fréquents, un homme est entré dans l'établissement pour y jeter une grenade. Il est activement recherché. Mercredi soir, les deux hommes étaient dans ce bar, l'Aksehir, situé dans le quartier populaire Village olympique. Le fils l'a quitté juste avant qu'un homme masqué et armé d'un fusil d'assaut n'y lance une grenade à fragmentation, faisant quinze blessés. Touché à la jambe, le père a été hospitalisé, sans que son pronostic vital ne soit engagé, a précisé son avocat. Lors de son audition, le quinquagénaire a déclaré aux enquêteurs qu'il pensait être la cible de l'attaque, selon une source policière. « Il est passé à côté de la mort, la grenade a été lancée dans le café où il était donc il se sent nécessairement visé », a souligné Me Metaxas, en précisant qu'il n'avait toutefois pas fait l'objet de menaces préalables. Quant à son fils, il est revenu sur les lieux juste après l'explosion





