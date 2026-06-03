Grégory Poirier quitte le Red Star : fin de l'aventure

L'entraîneur français Grégory Poirier, en fin de contrat, ne prolonge pas au Red Star après deux saisons. Il évoque son départ et ses ambitions pour la suite de sa carrière.

En fin de contrat avec le Red Star , Grégory Poirier quitte le club audonien après deux saisons passées à la tête de l'équipe. L'information, non encore officialisée, a été confirmée par l'intéressé.

Arrivé à l'été 2024 pour succéder à Habib Beye, Poirier a mené le club de Ligue 2 à un maintien confortable et à une progression notable. Dans un entretien, il revient sur son départ et ses projets futurs. L'aventure était très belle et c'est bien qu'elle se termine, confie-t-il. Nous avons choisi avec le club de nous offrir cette liberté.

Cela me permet d'écouter d'autres projets sans pression, et au club aussi de rencontrer des entraîneurs. Poirier insiste sur le caractère exceptionnel de la saison écoulée, soulignant le travail du staff et la progression des joueurs. Il évoque également sa volonté de continuer à évoluer, que ce soit en France ou à l'étranger. Le technicien français rappelle son parcours atypique, débuté en Régional 2 à 34 ans.

Il a gravi les échelons jusqu'à la Ligue 2, où il a réussi le maintien du Red Star. Pour lui, chaque étape a été une réussite, tant sur le plan sportif qu'humain. Il remercie la présidente Pauline Gamerre et le président pour leur confiance. Poirier ne ressent pas de pression malgré la fin de son contrat.

Il affirme avoir déjà eu des échanges concrets avec des présidents de clubs, et se dit ouvert à des opportunités en Ligue 1 ou à l'étranger. Il travaille son anglais pour s'adapter au marché, où les entraîneurs étrangers sont nombreux. Il refuse toutefois de devenir aigri et prend du recul. Interrogé sur sa philosophie de jeu, Poirier indique vouloir continuer à développer ses idées dans un club où il pourra mettre en place un projet cohérent.

Sa capacité à s'adapter au contexte et à faire progresser les joueurs a été la clé de ses succès. Il se dit prêt à patienter pour trouver le bon challenge. En dix ans de coaching, il n'a connu que cinq mois sans travail. Le Red Star, de son côté, devra lui trouver un successeur pour sa troisième saison consécutive en Ligue 2.

Poirier laisse derrière lui un bilan positif et des souvenirs marquants. Il conclut en rappelant que certaines aventures doivent se terminer de la plus belle des manières. Son départ ouvre la voie à de nouvelles opportunités, tant pour lui que pour le club





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