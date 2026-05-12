Grégory Lorenzi et les belles affaires des transferts au Stade Brestois

La carrière du futur directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Grégory Lorenzi, se voit illustrée par les plus belles affaires des transferts du Stade Brestois. Depuis sa prise de fonction en 2016, il a réussi à négocier de judicieux deals, notamment en provenance de clubs mathématiques pour Brest : Ajorque, Bizot, Camara, Del Castillo, Honorat, Roux. Mais il ne s'est pas contenté de les acheter pour leur valeur pure sportivement, il a également osé sur des deals financierment rentables, comme le transfert de Lilian Brassier pour 2 millions d'euros chez l'OM. Quelques-uns des transferts sont restés dans le club breton pour plusieurs saisons, et ont permis non seulement de renforcer l'effectif mais ont aussi contribué à enrichir la trésorerie, comme le permettant transfert de Romain Faivre.

Futur directeur sportif de l'OM, Grégory Lorenzi a été recruté notamment pour son réseau et ses idées, dont Brest a largement profité depuis 2016. Voici les plus marquantes.

Au cours des dix années qu'il a dirigée l'équipe du Stade Brestois, Grégory Lorenzi a dû rivaliser d'ingéniosité pour réaliser de bonnes affaires sur le marché des transferts. Certaines d'entre elles ont surtout rapporté sportivement que financièrement (Ajorque, Bizot, Camara, Del Castillo, Honorat, Roux... ), mais d'autres ont aussi bien rempli les caisses du club breton, que le dirigeant s'apprête à quitter pour une toute autre mission à l'OM.

Romain Faivre, d'inconnu à plus grande plus-value, a été récupéré par Brest pour trois fois rien, moins d'un million d'euros à l'été 2020. Même avec Olivier Dall'Oglio puis Michel Der Zakarian, il a avoué son talent (14 buts et 10 passes toutes compétitions confondues) et obecnie tenté le sort de l'OL qui l'a recruté pour 15 millions d'euros.

Ibrahima Diallo, un an pour convaincre et rapporter gros, s'est Německu de Monaco pour être prêté une saison à Brest, où il a convaincu la direction de débourser 2 millions d'euros le même année, en 2019. Brassier, un aller-retour plus que rentable, a été prêté à Valenciennes puis à Brest, où il s'est imposé en 2020. Il est recruté pour peu d'un million d'euros et est devenu indémodable.

Le USO et le Stade Rennais l'ont également recruté, puis le venue de l'OM l'a permis de découvrir le haut niveau. Son club formateur souhaitait le conserver, sauf que le prix a changé : 12 millions d'euros étaient nécessaires pour définitivement le rapatrier l'été dernier. Redouté par Nice en Ligue 1 en 2017, Romain Perraud a flaire au Saints en Ligue 2 en 2019, avant de l'acheter à Brest pour 2 millions d'euros.

Pierre Lees-Melou, un stratège à moindre coût, s'est retrouvé dans l'impasse après la relégation de Norwich City en 2022. Brest a trouvé un nouveau maître à jouer pour peu d'un million d'euros. Ses talents se sont avérés, il a aidé les joueurs d'Éric Roy jusqu'au podium en Ligue 1, synonyme de Ligue des champions. Il a laissée une trace unique dans l'histoire du SB29 avant de s'attacher un défi ambitieux au Paris FC





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