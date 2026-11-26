Le youtubeur Grégory Guillotin comparaît au tribunal d'Evry pour violences habituelles reconnues. Son ex-compagne dénonce une période de souffrances entre 2019 et 2026.

Grégory Guillotin, célèbre youtubeur et humoriste français âgé de 43 ans, comparaîtra vendredi au tribunal judiciaire d'Evry. Il est poursuivi pour des faits de violences conjugales survenus entre le 23 juin 2019 et le 6 avril 2026. Le prévenu, qui restera libre durant la procédure, a publiquement reconnu sa responsabilité en exprimant sa honte.

Détails des faits reprochés et mécanisme

La plaignante, une ex-compagne de 27 ans, a déposé plainte en juin auprès du procureur de la République d'Evry. Elle accuse Grégory Guillotin de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours. Ces faits s'inscrivent dans un contexte de harcèlement et de violences physiques et psychologiques répétées.

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Selon le récit de la victime, les agressions ont débuté en avril 2022 au domicile du couple en banlieue parisienne. La chronologie des faits décrit une escalade de la violence lors de plusieurs voyages, notamment un coup de pied en décembre 2022 aux Maldives. Des violences se sont également produites au Maroc en 2023, incluant une gifle et plusieurs coups de pied.

Un événement marquant est survenu en 2024 lorsqu'une gifle a été suivie d'un coup de poing porté à l'œil de la victime. Lors de ce même séjour au Maroc, Grégory Guillotin a jeté un bol de céréales au visage de sa compagne. Il lui a ensuite faussement affirmé avoir annulé son billet d'avion de retour, isolant ainsi davantage sa victime.

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Surveillance, harcèlement et positions des parties

L'avocat de la plaignante, Me Jean-Baptiste Riolacci, a déclaré que sa cliente livrerait le lourd récit des années de souffrances lors de l'audience. Il a souligné le courage nécessaire pour porter cette plainte et espère que le tribunal prendra les mesures appropriées pour que les faits ne se reproduisent plus.

La plainte dénonce également un système de surveillance mis en place l'année précédant la séparation. Grégory Guillotin avait fait installer des caméras de surveillance à leur domicile en prétextant surveiller un artisan pour des travaux. En réalité, ce système était utilisé pour observer en permanence les faits et gestes de sa compagne.

Après la révélation de cette plainte dans la presse, Grégory Guillotin a reconnu les violences dénoncées. Il a exprimé sa honte concernant ces actes, tout en niant les accusations de viol déposées par une autre ex-compagne depuis le début du mois de septembre.

Impact médiatique et suite de la procédure

Grégory Guillotin est connu pour ses caméras cachées et compte près de 4,4 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Cette affaire judiciaire suscite un intérêt majeur compte tenu de sa notoriété publique et de son audience numérique importante.

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L'audience au tribunal d'Evry constituera le cadre où les preuves et les témoignages seront présentés. La plaignante cherche une réparation juridique pour les préjudices subis durant la relation et la période suivant la séparation.

Le tribunal devra statuer sur la réalité des faits reprochés et déterminer la sanction appropriée. Cette affaire met en lumière les enjeux de prévention et de prise en compte des violences conjugales dans les relations conjugales, même après leur rupture.