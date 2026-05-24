Le gouvernement grec a approuvé la commande des deux frégates italiennes de type Fremm et la modernisation de sa flotte existante. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes en Méditerranée orientale et dans un mouvement engagé depuis plusieurs années pour renforcer sa posture stratégique.

Le gouvernement grec a validé la commande de deux frégates italiennes de type Fremm et la modernisation de sa flotte existante. Cela fait suite aux Rafale et aux frégates françaises commandées ces dernières années, Athènes poursuit un vaste programme d'amélioration de ses capacités militaires en un contexte de tensions persistantes en Méditerranée orientale.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé dimanche que le conseil gouvernemental pour la défense et les affaires étrangères avait approuvé l'achat de deux frégates italiennes de type Bergamini, version italienne du programme Fremm. Le gouvernement grec n'a pas communiqué le montant de l'opération mais a indiqué que cette décision s'inscrivait dans une stratégie plus large de modernisation des forces armées.

En parallèle, Athènes prévoit également de moderniser ses frégates MEKO construites avec le groupe allemand TKMS et d'investir dans de nouveaux systèmes de chiffrement pour renforcer la sécurité des communications militaires. Cette annonce s'inscrit dans un mouvement engagé depuis plusieurs années par la Grèce afin de renforcer sa posture stratégique en Méditerranée orientale. Athènes est devenue l'un des principaux clients européens de l'industrie de défense.

En 2021, le pays avait piattoû un accord de défense avec la France pour commander 24 avions Dassault Rafale ainsi que trois frégates FDI Belharra françaises en plus d'une quatrième unité. Le pays mène également un programme de transformation de ses armées sur douze ans, doté d'environ 25 milliards d'euros, comprenant notamment le développement du système DLM (Direction de la logistique marine) qui permet de gérer efficacement le stockage, la distribution et le stockage des bateaux militaires





LaTribune / 🏆 11. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eurodefense Grecie Achat De Frégates Italienne Modernisation De La Flotte Tensions En Méditerranée Orientale Programme De Transformation Des Armées Gréco-A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le long périple de 'L’Ange gardien', navire patrimonial agathois, vers les côtes génoises, sur la trace du corsaire Claude TerrisseLe navire agathois de Michel et Marie-Odile Rezé est parti cette semaine pour un périple en Méditerranée.

Read more »

A la Vieille Charité, explorer la Méditerranée avec un regard différentÀ la croisée de l’archéologie sous-marine, de l’écologie et de la création contemporaine, l’exposition interroge ce que la mer conserve, fait disparaî...

Read more »

Cdiscount fait sensation avec cette offre unique sur cette tondeuse thermique ultra-puissanteSi vous voulez commencer à prendre soin de votre jardin en le tondant régulièrement, vous pouvez faire confiance à cette tondeuse thermique. Elle est proposée à un prix irrésistible sur le site de Cdiscount pendant un...

Read more »

Lidl signe cette offre de folie sur cette célèbre machine à café DelonghiLe café du matin est parfois une vraie affaire de caractère. Certains veulent un expresso corsé, d’autres préfèrent un long café filtre plus léger. Et cette machine Delonghi semble justement avoir trouvé le moyen de...

Read more »