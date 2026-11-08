Grece: Migrants au large de la Crete, 1 mort et 28 rescapes secourus

Un homme decede et 28 rescapes sont retrouves au large de la Grece. La Crete reste un point d'entree majeur pour les migrants venant de Libye dans l'Union europeenne.

Un drame humanitaire s'est produit en Mediterranee avec le deces d'un homme a bord d'une embarcation de migrants secourue pres de l'ile grecque au large de la Crete, dont les 28 autres passagers ont pu etre secourus par un navire a proximite, ont indique dimanche les gardes-cotes grecs.

Conditions meteorologiques difficiles et sauvetage complexe

La police portuaire grecque a lance des operations de sauvetage samedi soir a six milles marins des cotes sud de la Crete apres avoir intercepte un appel au secours provenant du bateau, egalement repere par Frontex, l'agence europeenne de surveillance des frontieres. Les conditions etaient tres difficiles, il y avait des vents de 5 a 6 Beaufort (40 a 50 km/h), a indique une responsable presse des gardes-cotes. Les migrants a bord ont ete secoures par un bateau qui naviguait a proximite, selon cette responsable. Deux d'entre eux ont du etre hospitalises.

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La Grece point d'entree majeur pour les migrants soudanais

La Crete est l'un des principaux points d'entree dans l'Union europeenne des migrants, dont de nombreux Soudanais, partis de Libye qui tentent la perilleuse traversee vers la Grece. Les naufrages dans cette zone ainsi qu'au large des iles grecques en mer Eghee (est) sont frequents. Il y a trois semaines, 12 migrants sont morts au large de Lesbos et de Samos, dont six dans une collision avec un bateau des gardes-cotes.

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Deuxieme accident en trois jours et disparitions persistantes

Il s'agit du deuxieme accident au large de la Crete en trois jours. Mercredi, la police portuaire grecque a tente de retrouver 59 migrants, portés disparus apres un naufrage au large de la Crete, selon les declarations d'un survivant, un Bangladais de 23 ans. Les recherches n'ont donne aucun resultat, selon les gardes-cotes.

Transferts vers les centres d'accueil et contextes regionaux

Le ministere grec des Migrations organise le transfert de centaines de personnes secourees au large de la Crete vers des centres d'accueil en mer Eghee malgre les inquiétudes locales. Un naufrage au large de l'île de Gavdos a provoque la mort d'une personne et la disparition de 25 autres, déclenchant une vaste opération de secours en mer. Ces evenements reiteres soulignent la volatilité des routes migratoires et les risques constants encourus par les voyageurs.