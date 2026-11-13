Gratuité transports et santé : solution contre la précarité mobilité en France

Alors que les prix du carburant explosent, l'accès gratuit aux transports et au vélo atténue la précarité mobilité de 17 millions de Français et améliore la santé publique.

La flambée historique des prix des carburants en France place une pression inédite sur le budget des ménages, touchant particulièrement les populations les plus vulnérables. Face à cette crise économique et énergétique, l'offre gratuite ou subventionnée des transports en commun et du vélo émerge comme une stratégie clé pour soulager les finances personnelles tout en renforçant la santé publique. Cette approche vise à pallier les difficultés accrues de déplacement rencontrées par des millions de citoyens confrontés à l'augmentation brutale des coûts de l'énergie.

Une précarité mobilité touchant 17 millions de Français

Paquito Bernard, professeur junior à l'Inserm, Guillaume Chevance, chercheur à l'École des hautes études en santé publique et Celine Scornavacca, directrice de recherche au CNRS de l'Université de Montpellier, alertent sur l'ampleur du phénomène. Actuellement, 17 millions de Français, soit près d'un adulte sur trois, se trouvent en situation de précarité mobilité. Cette condition les oblige à faire des choix difficiles pour maîtriser leur facture de carburant, au détriment d'autres besoins essentiels. Beaucoup renoncent ainsi à prendre des rendez-vous médicaux ou à rendre visite à leurs proches, accentuant leur isolement social.

Also read Le salon du 'Made in France' cartonne, les consommateurs prêts à payer 34% plus cher pour un produit français: pourquoi alors cet engouement ne se retrouve-t-il pas dans les achats?

Motorisation contrainte et impact sur la santé publique

En France, 74 % des actifs se rendent au travail en voiture, bien que la moitié d'entre eux habite à moins de 9 kilomètres de leur lieu de travail. Cette dépendance automobile crée une situation de "motorisation contrainte" pour les ménages modestes qui n'ont pas d'alternative viable. Pour absorber le coût du véhicule, certaines personnes coupent le chauffage ou sautent des repas, ce qui a des conséquences directes et néfastes sur leur santé. Le transport constitue un déterminant fondamental de l'accès aux soins, à l'emploi et aux liens sociaux, dont la rupture peut entraîner un appauvrissement progressif de la qualité de vie.

Le vélo et les transports en commun comme levier économique

Développer les mobilités actives, y compris le vélo à assistance électrique, permettrait de générer des bénéfices économiques significatifs pour la collectivité. Selon les données disponibles, la pratique du vélo en France éviterait des dépenses de santé pour l'Assurance-maladie, représentant une économie d'environ 200 millions d'euros. La gratuité ou la subvention de ces modes de transport agit sur deux mécanismes principaux : la réduction du stress financier lié aux déplacements et l'augmentation de l'activité physique, dont les effets positifs sur la santé physique et mentale sont documentés.

Advertisement

Efficacité des politiques de gratuité des transports

Une analyse de 28 études internationales, principalement britanniques, montre que la gratuité des transports améliore l'accès aux soins et réduit l'isolement social. Cependant, ces résultats concernent surtout les personnes âgées et les jeunes, et les études expérimentales restent rares pour attribuer ces effets avec certitude à la seule gratuité. À Dunkerque, où le bus est gratuit depuis 2018, la fréquentation a été multipliée par 1,7 la première année, mais seulement 8 % des usagers ont abandonné leur voiture. L'Allemagne a également observé que le forfait à 9 euros en 2022 a augmenté les trajets en train de 35 % mais réduit le trafic automobile de seulement 1 à 5 %.

Nuancer les impacts sur l'usage de la voiture individuelle

Les données démontrent que la gratuité générale des transports réduit moins l'usage de la voiture que prévu, car elle attire parfois des usagers qui étaient auparavant piétons ou cyclistes. L'intérêt principal de ces mesures réside donc dans leur capacité à aider ceux qui disposent de moins d'options pour se déplacer. En atténuant les contraintes financières, la gratuité ou la subvention des transports permet aux ménages modestes de préserver leur santé et leur accès aux services essentiels, même si le report vers la voiture reste limité dans l'immédiat.