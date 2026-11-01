Grandes Gueules Sport RMC : Le Ring des GG et ses experts

Découvrez le format du Ring des GG sur RMC. David Douillet, Marion Bartoli et d'autres experts débattent chaque week-end pour les auditeurs.

Le format des Grandes Gueules du Sport s'affirme comme un rendez-vous incontournable de la fin de semaine sur RMC. Chaque samedi et dimanche de 9 heures à 12 heures, l'émission propose une analyse approfondie de l'actualité sportive de la semaine écoulée. Cette émission emblématique lance le week-end avec une énergie particulière autour de plusieurs rubriques clés.

Le Concept Du Ring Et Le Format

La deuxième heure de l'émission est consacrée au Ring des Grandes Gueules. Ce segment propose un affrontement direct entre les chroniqueurs autour des sujets sportifs brûlants. Les auditeurs deviennent les juges suprêmes en choisissant l'équipe victorieuse du débat. Cette interaction permet de dynamiser le programme et d'impliquer directement l'écoute dans les discussions.

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Les consultants s'affrontent à coup d'arguments tranchés et d'opinions affirmées. Le format invite les participants à sortir la meilleure punchline sportive du moment. Les hot takes sont analysés pour le week-end dans une rubrique spécifique. Le concept repose sur une actu sportive mêlant débat et analyse pointue.

L'Equipe Et Les Invités De L'Emission

L'émission est présentée par Georges Quirino et Christophe Cessieux. Ils accompagnent les auditeurs tout au long de cette programmation dominicale. Autour d'eux, des consultants de renom du sport français prennent place. La liste des intervenants est particulièrement étoffée et prestigieuse.

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David Douillet et Alizé Cornet font régulièrement partie des intervenants. Fred Weis, Marc Madiot et Cédric Heymans apportent également leur expertise. Marion Bartoli et Philippe Saint André participent aux débats réguliers. Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski et Julien Benneteau rejoignent cette équipe.

Charlotte Lorgeré complète le panel des experts sportifs. Tous ces noms représentent une grande partie du sport français actuel. Leur présence garantit une couverture complète des disciplines majeures. Les auditeurs bénéficient ainsi d'un point de vue diversifié.

La Une Et Le Vestiaire Des GG

Dès 9 heures, l'émission démarre fort avec la Une sportive. Cette rubrique traite de l'actu brûlante entre infos et analyses. Les débats s'enchaînent pour couvrir tous les événements de la semaine. Le vestiaire des Grandes Gueules propose ensuite un autre moment fort.

Le débat sur le buzzer constitue le dernier segment de l'émission. Il s'agit de la dernière opportunité pour s'écharper une dernière fois. Ce format permet de clôturer les discussions avec intensité. Les auditeurs suivent ces échanges avec beaucoup d'attention.

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Le grand jeu des GG du Sport vient pimenter la fin d'émission. Les participants se confrontent dans des défis ludiques et sportifs. David Douillet, Alizé Cornet et Fred Weis y participent activement. Marc Madiot, Cédric Heymans et Marion Bartoli sont également au rendez-vous.

Philippe Saint André, Jérôme Pineau et Sarah Pitkowski rejoignent les jeux. Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré complètent les équipes de jeu. Ces moments légers permettent de détendre l'atmosphère après les débats. Le format reste cohérent tout au long des trois heures de diffusion.

Un Rendez Vous Hebdomadaire Incontournable

Cette programmation quotidienne du week-end structure l'offre sportive de la radio. Elle couvre une grande variété de sujets et de disciplines. Les auditeurs peuvent ainsi suivre leurs équipes favorites en continu. Le format mixant analyse et débat reste unique sur le marché.

La présence d'anciens champions et d'experts reconnus assure la crédibilité. David Douillet et Marion Bartoli apportent un regard de terrain. Georges Quirino et Christophe Cessieux guident les discussions avec maîtrise. L'émission reste un pilier de l'écoute radio sportive française.