Grandes Gueules du Sport : Tennis, Foot et autres Sports au CFI 980 !

Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' vous font vivre les dernières infos, analyses et débats de l'actu sportive en exclusivité !

Le grand jeu des GG du Sport ! Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz , Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans.

Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. La dernière ligne droite des GG du Sport...

Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer… Et le jeu des GG ! Sur le buzzer c'est le dernier débat des GG du Sport !

Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission… Les Grandes Gueules du Sport montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pusher un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps ! C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les Grandes Gueules du Sport.

Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse ! Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' analysent et débattent de l'actu sport de la semaine.

Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Pas de temps de s'échauffer, les 'Grandes Gueules du Sport' démarreront fort dès 9h30 : la UNE c'est l'actu brûlante du sport, entre infos, analyses et débats.





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Programme complet des 'Grandes Gueules du Sport' : les tactiques, les analyses et les débats en directVenez assister à la vámpage des 'Grandes Gueules du Sport' où vous pouvez affronter vos équipes contre David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans lors du buzzer et d'un face à face brûlant dans le Ring des 'Grandes Gueules du Sport'.

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Weekly Sports Talk Show: 'Grandes Gueules du Sport' Debates and AnalysesJoin the weekly sports talk show 'Grandes Gueules du Sport' hosted by Jean-Christophe Drouet and Christophe Cessieux. The show features renowned athletes like David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau, or Renaud Longuèvre. The show analyzes and debates the latest sports news of the week.

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Last Minute of Grandes Gueules du Sport... Vestiaire des GG, Debate on Buzzer... GG Game!The last minute of Grandes Gueules du Sport... Vestiaire des GG, Debate on Buzzer... GG Game! Every Saturday and Sunday from 9:30 to 12:00, the 'Grandes Gueules du Sport' analyze and debate the sports news of the week. Jean-Christophe Drouet and Christophe Cessieux are surrounded by famous athletes: David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jerome Pineau or Renaud Longuevere. The big game of GG Sports! Come and confront David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jerome Pineau, Frederic Lecanu or Cedric Heymans. The Grandes Gueules du Sport get into the ring: a scorching hot face-to-face in the Ring of GG, a captain Cessieux who takes the armband to push a rant, and a last quarter of nostalgia with the GG going back in time! This is the program of 10:00 to 11:00 in the Grandes Gueules du Sport. A sports event, a debate, and two camps: it's the Ring of GG! Our Grandes Gueules du Sport clash with arguments... But at the end, it's you the listeners, who choose the winning team! Every Saturday and Sunday from 9:00 to 12:00, the Grandes Gueules du Sport analyze and debate the sports news of the week. Jean-Christophe Drouet and Christophe Cessieux are surrounded by famous athletes: David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jerome Pineau, Frederic Lecanu or Cedric Heymans. There is no time to warm up, the Grandes Gueules du Sport start strong at 9:15: the ONE is the burning sports news, between information, analysis and debate.

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Grandes Gueules du Sport : Le programme hebdomadaire de sportChaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' discussent de l'actualité sportive, avec des sportifs de renom et un programme riche en discussions, jeux et débats.

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