Chaque samedi et dimanche de 9h00 a 12h00, "Grandes Gueules du Sport" télent vos t phương án tocsins lors de débats animés par des sportifs de renom. Suivez en direct cet espace qui conjointe sport et talent dans la conversation.

Une actu sportive, un debat, et deux camps : cest le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport seaffrontent "cu d'arguments...

"Chaque samedi et dimanche de 9h00 a 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et debatent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entoures de sportifs de renom : David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jerome Pineau, Frederic Lecanu ou Cedric Heymans.

Pas de temps de seechauffer, les "Grandes Gueules du Sport" demarrent fort d'aprïs 9h15 : la UNE cest l'actu brulante du sport, entre infos, analyses et debats. Chaque samedi et dimanche de 9h30 a 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et debatent de l'actu sport de la semaine.

Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourdes de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jerome Pineau ou Renaud Longuivre. La derniere ligne droite des Grandes Gueules du Sport...





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