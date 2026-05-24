Grandes Gueules du Sport : Le programme hebdomadaire de sport

Chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00, les 'Grandes Gueules du Sport' discussent de l'actualité sportive, avec des sportifs de renom et un programme riche en discussions, jeux et débats.

Chaque samedi et dimanche, les 'Grandes Gueules du Sport' discutent de l'actu sport de la semaine avec Jean-Christophe Drouet , Christophe Cessieux , David Douillet , Pascal Dupraz , Sarah Pitkowski , Denis Charvet , Frederic Weis , Marc Madiot , Marion Bartoli , Julien Benneteau , Jérôme Pineau , Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans .

Ils abordent la dernière ligne droite de l'actu sportive, le vestiaire des 'GG', le débat sur le buzzer, et le jeu des 'GG'. Venez assister à un face à face toujours brûlant dans le Ring des 'GG' avec un capitaine Cessieux qui se lance pour un coup de gueule. Le programme de 10h00 à 11h00 est consacré à une actu sportive, un débat, et deux camps : le Ring des 'GG'. Les auditeurs décident entre les deux équipes





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Programme complet des 'Grandes Gueules du Sport' : les tactiques, les analyses et les débats en directVenez assister à la vámpage des 'Grandes Gueules du Sport' où vous pouvez affronter vos équipes contre David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans lors du buzzer et d'un face à face brûlant dans le Ring des 'Grandes Gueules du Sport'.

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Weekly Sports Talk Show: 'Grandes Gueules du Sport' Debates and AnalysesJoin the weekly sports talk show 'Grandes Gueules du Sport' hosted by Jean-Christophe Drouet and Christophe Cessieux. The show features renowned athletes like David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau, or Renaud Longuèvre. The show analyzes and debates the latest sports news of the week.

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Last Minute of Grandes Gueules du Sport... Vestiaire des GG, Debate on Buzzer... GG Game!The last minute of Grandes Gueules du Sport... Vestiaire des GG, Debate on Buzzer... GG Game! Every Saturday and Sunday from 9:30 to 12:00, the 'Grandes Gueules du Sport' analyze and debate the sports news of the week. Jean-Christophe Drouet and Christophe Cessieux are surrounded by famous athletes: David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jerome Pineau or Renaud Longuevere. The big game of GG Sports! Come and confront David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jerome Pineau, Frederic Lecanu or Cedric Heymans. The Grandes Gueules du Sport get into the ring: a scorching hot face-to-face in the Ring of GG, a captain Cessieux who takes the armband to push a rant, and a last quarter of nostalgia with the GG going back in time! This is the program of 10:00 to 11:00 in the Grandes Gueules du Sport. A sports event, a debate, and two camps: it's the Ring of GG! Our Grandes Gueules du Sport clash with arguments... But at the end, it's you the listeners, who choose the winning team! Every Saturday and Sunday from 9:00 to 12:00, the Grandes Gueules du Sport analyze and debate the sports news of the week. Jean-Christophe Drouet and Christophe Cessieux are surrounded by famous athletes: David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jerome Pineau, Frederic Lecanu or Cedric Heymans. There is no time to warm up, the Grandes Gueules du Sport start strong at 9:15: the ONE is the burning sports news, between information, analysis and debate.

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Les Grandes Gueules du SportAnalyse et discussion de l'actu sport de la semaine avec des sportifs de renom

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