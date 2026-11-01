Grandes Gueules du Sport : le débat RMC de Georges Quirino et Christophe Cessieux

Retrouvez les Grandes Gueules du Sport sur RMC samedi et dimanche de 9h à 12h. Un débat animé par Georges Quirino et Christophe Cessieux avec des experts.

Les Grandes Gueules du Sport constituent une émission de débat sportif quotidienne diffusée sur la radio RMC. Cette émission se déroule spécifiquement le samedi et le dimanche, sur une plage horaire allant de 9 heures du matin à 12 heures midi. Elle est conçue pour lancer le week-end avec une couverture intensive de l'actualité sportive de la semaine écoulée. L'objectif principal est de confronter les avis sur les événements marquants du monde sportif grâce à des analyses et des débats animés.

La structure animée par Quirino et Cessieux

Les débats sont principalement animés par Georges Quirino et Christophe Cessieux, qui servent de maîtres de cérémonie tout au long du programme. Ils dirigent les échanges entre une équipe de consultants de renom du sport français, offrant ainsi une perspective experte et diversifiée. La formation de cette équipe inclut des figures telles que David Douillet, Alizé Cornet, Fred Weis, Marc Madiot, Cédric Heymans, Marion Bartoli, Philippe Saint André, Jérôme Pineau, Sarah Pitkowski, Julien Benneteau et Charlotte Lorgeré.

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Le lancement fort à 9 heures du matin

L'émission démarre sans temps de pause à 9 heures précises, captant immédiatement l'attention des auditeurs avec une une consacrée à l'actualité brûlante du sport. Les consultants plébiscités se mobilisent pour fournir des informations fraîches, des analyses approfondies et des débats intenses sur les sujets de fond. Cette première partie de l'émission est dédiée exclusivement à la couverture de l'actualité récente, permettant aux auditeurs de s'informer efficacement dès le début du week-end.

Le jeu et les débats autour du buzzer

La seconde partie du programme, à partir de 11 heures, introduit des formats de jeu et des débats spécifiques pour augmenter l'engagement. Les Grandes Gueules du Sport font monter le volume avec le sujet qui a le plus énuvé les participants durant la semaine précédente. Ce format invite les auditeurs à choisir leur camp, que ce soit en étant d'accord ou en désaccord avec les opinions exprimées. Le débat sur le buzzer permet de clôturer ces confrontations d'opinions avant la fin de l'émission.

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Le Ring des GG et les analyses de la semaine

Au programme de la deuxième heure, les Grandes Gueules s'affrontent sur le Ring, un espace où les auditeurs peuvent choisir le vainqueur des débats. Ce segment permet de désigner qui a sorti la grosse punchline sportive du jour ou d'identifier les hot takes pour le week-end à venir. L'émission comprend également une rubrique Y j'y crois, j'y crois pas, qui évalue la crédibilité de certaines nouvelles ou performances. Cette structure varie les plaisirs en alternant humour, débat sérieux et jeu interactif.

Le Zapping des GG sur l'actualité internationale

Le Zapping des GG offre une fenêtre sur les rumeurs et les transferts internationaux, comme l'attention portée à Deschamps dans la short list de la Juventus. Ce segment, daté du 01/11, illustre la couverture internationale que propose l'émission en plus du sport national. Il démontre la capacité des consultants à analyser les mouvements des clubs majeurs et les carrières des entraîneurs de haut niveau. Ces éléments complètent le débat général en apportant des informations contextuelles sur le marché des transferts.