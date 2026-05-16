Grandes Gueules du Sport - Actualité sportive hebdomadaire, débats et analyses.

Le programme de 'Grandes Gueules du Sport' est diffusé chaque samedi et dimanche de 9h00 à 12h00. Au cours de ces émissions, les présentateurs, Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux, sont accompagnés par des invités venus du monde du sport, tels que David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frédéric Lecanu, Marc Madiot, Julien Benneteau...

Chaque samedi et dimanche, les 'Grandes Gueules du Sport' font état de l'actu sportive en abordant des sujets liés au sport, aux équipes sportives, aux coachs, aux joueuses et aux joueurs, ainsi que des commentaires sur différents événements sportifs.

Les sujets de conversation peuvent inclure des discussions sur les derniers matchs, les résultats, les statistiques, les tendances, les blessures, les entraîneurs, les fans, les actualités culturelles associées au sport, les innovations technologiques et les politiques de sélection. Les émissions sont axées sur la présentation de débats et d'opinions, ainsi que sur l'analyse des événements sportifs





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