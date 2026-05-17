Grandes Gueules du Sport : Actualité sportive, débats et sportifs de renom

Chaque samedi et dimanche de 9h30 à 12h00, les "Grandes Gueules du Sport" analysent et débattent de l'actu sport de la semaine. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont entourés de sportifs de renom : David Douillet, Marie Martinod, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Sophie Kamoun, Denis Charvet, Frederic Weis, Olivier Panis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre. La dernière ligne droite des GG, le vestiaire, le débat sur le buzzer et le dernier quart d'heure nostalgie !

Chaque samedi et dimanche à partir de 9h30, des "Grandes Gueules du Sport" analysent et débattent de l'actualité sportive du week-end dernier. Jean-Christophe Drouet et Christophe Cessieux sont flanqués par des sportifs de haut niveau tels que David Douillet , Marie Martinod, Pascal Dupraz , Sarah Pitkowski , Sophie Kamoun, Denis Charvet , Frederic Weis , Olivier Panis , Marc Madiot , Marion Bartoli , Cyrille Maret, Jérôme Pineau ou Renaud Longuèvre.

La dernière ligne droite des "Grandes Gueules du Sport"... Le vestiaire des GG, le débat sur le buzzer et le jeu des GG ! Venez vous confronter à David Douillet, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Denis Charvet, Frederic Weis, Marc Madiot, Marion Bartoli, Julien Benneteau, Jérôme Pineau, Frédéric Lecanu ou Cédric Heymans. Sur le buzzer, c'est le dernier débat des GG du Sport !

Pile à temps pour s'écharper une dernière fois lors de l'émission... Les "Grandes Gueules du Sport" montent au créneau : un face à face toujours brûlant dans le Ring des GG, un capitaine Cessieux qui prend le brassard pour pousser un coup de gueule, et un dernier quart d'heure nostalgie avec les GG remontent le temps ! C'est le programme de 10h00 à 11h00 dans les "Grandes Gueules du Sport".

Les GG remontent le temps : 17/05/2008, l'OL champion pour la 7e fois... où placer ce PSG dans l'Histoire de la Ligue 1 ? - 17/05. C'est le capitaine de l'équipe GG du Sport : notre éditorialiste Jérôme Pineau fait sa causerie à la mi-temps de l'émission ! Un coup de gueule, un coup de cœur...

Christophe a carte blanche ! Une actu sportive, un débat, et deux camps : c'est le Ring des GG ! Nos Grandes Gueules du Sport s'affrontent à coup d'arguments... Mais à la fin, c'est vous les auditeurs, qui choisissez l'équipe victorieuse !

Chaque samedi et dimanche à partir de 9h00, les Grandes Gueules du Sport... Source : https://www.autresportes.com/actu/les-grands-gueules-du-sport-Jean-Christophe-Drouet-Christophe-Cessieux-Rudy-Anicet-fcho-20230517-585888.htm





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