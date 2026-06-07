Grandes Gueines du Sport : débats et analyses chaque week‑end

Les Grandes Gueines du Sport, animées par Jean‑Christophe Drouet et Christophe Cessieux, reçoivent chaque samedi et dimanche des sportifs de renom pour débattre de l'actualité, présenter des analyses pointues et permettre aux auditeurs de choisir le camp victorieux.

Chaque week-end, dès neuf heures trente, les Grandes Gueines du Sport ouvrent leurs micros pour offrir aux auditeurs une analyse détaillée de l'actualité sportive de la semaine.

Jean‑Christophe Drouet et Christophe Cessieux animent l'émission, épaulés par une équipe de personnalités sportives aux parcours variés. On retrouve parmi eux l'ancien champion olympique de judo David Douillet, la championne de snowboard Marie Martinod, l'ancien entraîneur de football Pascal Dupraz, l'ex‑tenniswoman Sarah Pitkowski, la nageuse Sophie Kamoun, le légendaire centre de rugby Denis Charvet, le pilote de voitures de tourisme Frédéric Weis, le pilote de Formule 1 Olivier Panis, le cycliste Marc Madiot, la championne de tennis Marion Bartoli, le judoka Cyrille Maret, le coureur cycliste Jérôme Pineau et le skipper Renaud Longuèvre.

Tous ces experts apportent leurs points de vue, leurs anecdotes et leur expérience afin de décrypter les faits marquants du sport, que ce soit le dernier match de football, les performances aux Jeux Olympiques ou les rebondissements du Tour de France. Le format de l'émission alterne entre une introduction aux nouvelles brûlantes, des débats passionnés et un segment interactif où les auditeurs peuvent voter pour l'équipe qui les convainc le plus





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