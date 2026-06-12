Grand Prix de Monaco : Pierre Gasly récupère son podium après l'annulation de ses pénalités

Initialement pénalisé et rétrogradé, Pierre Gasly a vu ses deux pénalités de cinq secondes annulées par la FIA suite à une erreur de chronométrage, lui restituant la troisième place du Grand Prix de Monaco au détriment d'Isack Hadjar.

Le Grand Prix de Monaco a été marqué par une pénalité controversée et une annulation ultérieure, affectant le classement final. L'Italien Kimi Antonelli a remporté la course, consolidant sa position de leader au championnat des pilotes, suivi du septuple champion du monde Lewis Hamilton.

Initialement, le Français Pierre Gasly (Alpine) avait franchi la ligne d'arrivée à la troisième place, mais il a reçu deux pénalités de cinq secondes pour des excès de vitesse dans la voie des stands. Ces pénalités l'ont fait rétrograder au septième rang, offrant ainsi le podium à son compatriote Isack Hadjar, qui pilotait pour Red Bull et qui célébrait son premier podium en Formule 1.

Cependant, Alpine a immédiatement porté réclamation en invoquant un problème de chronométrage. Après examen, la FIA a annulé les pénalités le vendredi 12 juin, rétablissant ainsi la troisième place de Gasly. Cette décision repose sur une erreur de chronométrage identifiée par Formula One Management (FOM), le fournisseur officiel, qui a admis que la distance utilisée pour calculer la vitesse de la voiture n°10 était inexacte et surestimait sa vitesse.

Alpine s'est félicitée de cette décision, remerciant la FIA et la FOM pour leur transparence. Pour Pierre Gasly, c'est le sixième podium de sa carrière en F1, le troisième avec Alpine et le premier depuis le Grand Prix du Brésil en novembre 2024. Il récupère également neuf points au championnat, remontant à la huitième place avec 35 unités.

En revanche, Isack Hadjar perd donc son premier podium et rétrograde à la quatrième place. L'incident souligne l'importance de la précision technologique et des procédures de révision dans le sport automobile moderne





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