Grand Prix de Monaco 2025 : entre course légendaire et défilé de stars au cœur de la principauté

Retour sur l'édition 2025 du Grand Prix de Monaco, ses moments forts sur la piste, les apparitions glamour de la famille princière et des célébrités internationales, ainsi que les engagements caritatifs des pilotes.

Le Grand Prix de Monaco 2025 a illuminé les rues de la principauté le week-end du 24 au 25 mai 2025, offrant un spectacle haletant sur le circuit urbain et une vitrine glamour dans les paddocks.

Cette édition a été marquée par la présence assidue de la famille princière, venue en force pour vibrer au rythme des monoplaces. Le prince Albert II et la princesse Charlène, élégante en total look rouge, ont assisté à la finale accompagnés de leurs enfants, le prince Jacques, look stylé et Lunettes de soleil, et la princesse Gabriella. La princesse Charlène a également partagé un moment avec le petit Raphaël Elmaleh, fils de Charlotte Casiraghi, lors d'une sortie remarquée.

Charlotte Casiraghi, multiple apparitions, a successivement arboré un jean et un top en tweed, puis une robe courte moulante, toujours accompagnée de son fils Raphaël. Andrea Casiraghi, son épouse Tatiana et leurs trois enfants ont également défilé en famille près des stands. L'ex-compagne du prince Albert, Nicole Coste, n'a pas manqué l'événement, photographiée aux côtés d'un célèbre chanteur français dans le paddock, tout comme Alexandre Grimaldi-Coste, son fils, présent avec une élégance irréprochable lors des essais.

La jeunesse monégasque, incarnée par Pauline Ducruet et Noé Elmaleh, a quant à elle investi un nouveau lieu branché en marge de la course. Sur la piste, les pilotes ont brillé, avec Charles Leclerc en tête de file.

Le Monégasque, récemment marié à Alexandra Saint Mleux, a vécu une semaine intense : après avoir fait baptiser son yacht de 13 millions d'euros à La Spezia en Italie, il a appris que son frère Lorenzo était devenu père d'une petite fille, une nouvelle qu'il a partagée avec joie sur les réseaux sociaux. Charles Leclerc, Pierre Gasly et d'autres pilotes se sont également unis pour une vente de charité inédite organisée à l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo par le chef étoilé Yannick Alléno, en présence du prince Albert II.

Cette initiative visait à mobiliser contre les violences routières. Côté stars internationales, les paddocks ont accueilli Zinedine Zidane en famille, Dua Lipa, Naomi Campbell, confirmant le statut de cet événement comme un rendez-vous incontournable du glamour et du sport





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