L'horloger indépendant Rexhep Rexhepi remporte l'Aiguille d'Or au GPHG à Genève. Une soirée marquante où les maisons françaises Baltic et SpaceOne ont également brillé.

La septième édition du Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) s'est tenue ce samedi 7 novembre dans le majestueux Bâtiment des Forces motrices, situé au milieu du Rhône. Le jury, présidé par Wei Koh, directeur du média horloger Revolution, a décerné l'Aiguille d'Or à l'horloger indépendant Rexhep Rexhepi. Cet événement majeur réunissait les acteurs les plus prestigieux de l'industrie, soulignant l'importance de ce patrimoine commun à toute l'humanité, comme l'a rappelé Khaled El-Enany, directeur général de l'Unesco.

L'Aiguille d'Or récompense l'exil vers l'excellence

Rexhep Rexhepi, né au Kosovo et arrivé en Suisse à l'âge de 11 ans, a remporté la plus haute distinction de la compétition avec son chronographe Flyback. Fondateur de la maison Akrivia après des passages chez Patek Philippe et F.P.Journe, il représente désormais l'exil couronné par le talent. Cette victoire inattendue marque un tournant dans l'histoire récente des prix, éloignant les grandes marques historiques du sommet de ce palmarès annuel.

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La présence de Wei Koh au poste de président du jury a suscité des débats, certains spectateurs considérant qu'il jugeait également des marques dont il chronique les nouveautés toute l'année sur ses plateformes. Néanmoins, l'assemblée semblait apprécier cette neutralité assumée, permettant à une innovation pure de l'emporter sur la notoriété institutionnelle. Le destin fabuleux de Rexhep Rexhepi illustre la puissance de l'horlogerie indépendante face aux géants historiques.

Les succès des marques françaises et du Swatch Group

Les marques françaises Baltic et SpaceOne ont été particulièrement récompensées au GPHG cette année. Etienne Malec et Guillaume Laidet, les fondateurs de Baltic, ont décroché le prix Challenge pour leur collaboration Seconde majeure. Leur joie communicative a conquis la salle, confirmant la reconnaissance croissante de l'innovation suisse et française dans le secteur. Le Swatch Group a également joué le jeu en primant sa marque haut de gamme, Blancpain, pour une Grande Double Sonnerie.

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Ce modèle emblématique égrène le carillon de Westminster tout en intégant une mélodie du batteur de Kiss, démontrant la capacité des manufactures à fusionner tradition technique et pop culture. Outre ces distinctions majeures, Grand Seiko a reçu le prix de la montre Sport, Louis Vuitton le prix de la montre Métiers d'Art, et Piaget le prix de la montre Sertie. Audemars Piguet a été doublement primé pour ses modèles Calendrier et Iconique Royal Oak.

Une soirée marquée par les absents et les récompenses spéciales

Malgré ces succès, de nombreuses maisons de renom ont manqué à la fête lors de cette édition, notamment Rolex, Patek Philippe, Omega, Richard Mille, Tudor, Cartier, Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne et Vacheron Constantin. F.P.Journe, triple lauréat de l'Aiguille d'Or par le passé, a également choisi de délaisser la compétition. Le jury a toutefois décerné un Prix spécial inattendu à F.P.Journe pour son exposition Watch Art à Milan, qui a attiré 68 000 visiteurs, dans un geste visant à apaiser les tensions avec les plus grands groupes.

Parallèlement, Vacheron Constantin a organisé avec Phillips le premier concours d'élégance horlogère pour mettre en valeur les plus belles pièces de collection. Plus de 550 montres fabriquées entre 1755 et 1999 ont été soumises, dont une montre de poche de 1930 arborant les armoiries du roi Alexandre Ier de Yougoslavie. Cette pièce unique, sauvée des camps par un fils rescapé puis transmise à travers le rideau de fer, appartient toujours à la même famille depuis quatre générations.

Un patrimoine horloger sauvegardé et célébré

Le concours a également récompensé la Don Pancho de 1940, une merveille aux complications multiples retrouvée après avoir été considérée comme perdue depuis 1947. Commandée par un collectionneur chilien, cette pièce en or tonneau prouve que le passé reste une source d'inspiration majeure pour l'industrie. Cette célébration s'inscrit dans un contexte économique fort, les grandes maisons d'enchères ayant engrangé 203 millions de dollars lors du week-end des ventes à Genève.

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L'Aiguille d'Or 2026, décernée à Rexhep Rexhepi, consacre ainsi un nouveau paradigme où l'excellence technique indépendante triomphe sur la scène internationale. Cette distinction, remise dans le cadre du Bâtiment des Forces motrices, souligne l'union entre patrimoine historique et innovation contemporaine. L'horlogerie continue de captiver le monde, comme en témoignent les 68 000 visiteurs de l'exposition F.P.Journe et les records de vente enregistrés sur les rives du Léman.