Grand Figeac : maintien de l'offre médicale à Latronquière malgré départ du médecin

Le centre de santé de Latronquière reste ouvert en 2027 grâce aux infirmières et kinés. Le Grand Figeac et la mairie recrutent un généraliste pour le Haut Ségala.

Le centre de santé intercommunal du Grand Figeac assure la continuité de ses soins à Latronquière, malgré le départ programmé de son médecin salarié actuel. Le docteur Hansen cessera son activité le 31 décembre 2026, mais la structure d'accueil ne sera pas fermée. L'équipe paramédicale restera sur place pour garantir le suivi sanitaire des habitants du Lot.

Continuité des soins avec infirmières et kinésithérapeutes

La municipalité de Latronquière et le maire Stéphane Carlet confirment que la maison de santé continue d'accueillir les patients. Trois infirmières libérales et deux kinésithérapeutes assurent la prise en charge médicale quotidienne. Le cabinet du médecin devient libre pour un nouveau praticien dès 2027.

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Cette permanence soignante est essentielle pour la population locale. Les élus locaux précisent que la fermeture n'est pas envisagée. L'objectif est de maintenir un point d'accès aux soins de proximité pour les résidents.

Recrutement d'un généraliste et gestion des locaux

La commune de Latronquière lance immédiatement une recherche active pour un médecin généraliste. Vincent Labarthe, président du Grand Figeac, rejoint cette initiative de recrutement. Le nouvel arrivant intégrera le dispositif du centre de santé intercommunal.

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La propriété de la maison de santé appartient à la commune de Latronquière. Un conventionement existant permettait au Grand Figeac de loger le médecin salarié et le secrétariat. La commune reste seule décisionnaire pour la mise à disposition des locaux.

Le recrutement présente des défis spécifiques sur le territoire. Vincent Labarthe soulève la question juridique du salariat au-delà de 75 ans. Cette pratique est courante dans les hôpitaux mais reste complexe en secteur privé.

Augmentation de la patientèle et efforts financiers

Le nombre de patients du centre de santé a fortement augmenté récemment. La structure passait de 1 458 personnes en 2019 à 4 210 en 2025. Le chiffre redescend à 3 900 pour l'année 2026 selon les données disponibles.

Les 92 communes de la communauté participent au fonctionnement du centre. Chaque habitant contribue à hauteur de 0,86 euro par an. Cette somme finance la structure éclatée sur plusieurs sites du département.

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Des investissements majeurs soutiennent cette politique de santé. Les collectivités contribuent à hauteur de 50% du reste à charge. Cela représente entre 300 000 et 900 000 euros investis chaque année pour le territoire.

Renouvellement du contrat local de santé

Le contrat local de santé initié par le Grand Figeac en 2015 n'a pas atteint tous ses objectifs. L'offre médicale ne s'est pas développée comme prévu sur les onze communes du secteur nord-est. Les habitants doivent se rendre à Sousceyrac, Saint-Céré, Le Rouget ou Maurs pour consulter.

Latronquière conserve une offre de services publics significative. La micro-crèche, les écoles, le collège, l'Ehpad Les Ségalines et le bureau de poste y sont présents. Le centre de santé reste un pilier de ce bourg-centre.

Le conseil municipal surveillera le nouveau contrat local de santé 2026-2030. Les élus exigent un soutien concret à la démographie médicale. Le renouvellement du contrat doit répondre aux attentes réelles de la population du Haut Ségala.