Grand Corps Malade, invité de Voici, partage son souvenir ému de Charles Aznavour et révèle les projets cinématographiques jamais aboutis avec l'icône de la chanson française.

Grand Corps Malade, également connu sous le nom de Fabien Marsaud, a suscité une émotion palpable lors de sa participation à l'émission Voici. Le slameur français s'est rendu dans le plateau de l'émission animée par Jean-Luc Reichmann, qui a diffusé le jeudi 26 novembre. Cette apparition marquait l'occasion idéale pour revenir sur ses liens profondément privilégiés avec la légende Charles Aznavour.

Lors de cette interview, l'artiste a accepté de répondre à une question spécifique tirée du célèbre jeu de TF1 intitulé Le Maître de midi. Les challengers devaient identifier la personne concernée par cette question intime. Grand Corps Malade, qui est amoureux de Julia depuis vingt ans, a dû retrouver le nom de l'icône de la chanson française en évoquant la nature spéciale de leur relation artistique et humaine.

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Un projet cinématographique inachevé avec Aznavour

Le chanteur a confié avec émotion que lui et Mehdi Idir avaient longuement discuté de la réalisation d'un film sur sa vie du vivant de Charles Aznavour. L'artiste a déclaré que celui-ci les avait "adoubés" pour ce projet, leur offrant une chance incroyable de travailler ensemble. Cette validation artistique était d'autant plus significative qu'elle venait de la part d'une figure majeure de la culture française.

Grand Corps Malade a exprimé un souhait personnel au Maître de midi : "Si un jour il y a un film sur ma vie, je voudrais que ce soit vous qui le fassiez". Cependant, la mort de Charles Aznavour est survenue à un moment où la production était sur le point de démarrer. Le projet a finalement pris vie plusieurs années plus tard, non pas comme un biopic classique, mais dans le but de faire plaisir à la famille de l'artiste décédé.

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Des collaborations musicales emblématiques

Les liens entre les deux artistes se concrétisaient déjà musicalement bien avant cette annonce cinématographique. Une collaboration majeure est apparue en 2010 sur le troisième album de Grand Corps Malade. Cette première rencontre artistique a ouvert la voie à une participation ultérieure de Charles Aznavour en 2015.

Cette seconde intervention s'est produite sur l'album-concept où plusieurs artistes de la chanson française ont posé leurs voix sur des textes slamés. Grand Corps Malade a reconnu avoir "sué un peu" pour honorer cet héritage et respecter le talent exceptionnel du chanteur. Il a noté qu'Aznavour écrivait comme un fou, soulignant la précision et la profondeur des paroles qui ont traversé les générations.

Une trajectoire artistique polyvalente

Au-delà de cet hommage, Fabien Marsaud est reconnu comme un slameur, poète, auteur-compositeur-interprète et réalisateur. Il a également intégré l'univers de l'acting, tournant avec des réalisateurs majeurs tels que Lætitia Masson, Anne Giafferi, Olivier Assayas et Emmanuel Finkiel. Son rôle dans le film Stella de Sylvie Verheyde lui a valu une nomination au César du meilleur acteur dans un second rôle en 2009.

Sa carrière cinématographique s'étend également à des téléfilms et séries récents. En 2022, il a incarné un personnage dans la série Le Flambeau de Jonathan Cohen. Précédemment, en 2017, il tenait le rôle de Fabien dans le téléfilm Silence non demandé de Karim Djelouah. Cette polyvalence confirme sa place centrale dans le paysage culturel français actuel.

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Cette apparition sur Voici a également permis de rappeler d'autres moments marquants de la scène artistique. Le samedi 14 novembre 2026, de nouveaux artistes avaient accompagné les élèves de Star Academy. La prestation de Grand Corps Malade et Brieuc avait alors ému le public et les internautes, touchant même Vincent Lagaf qui partageait des anecdotes sur sa propre rencontre avec Aznavour. L'émission Quelle Époque animée par Léa Salamé le samedi 18 janvier avait également servi de cadre à ces souvenirs.