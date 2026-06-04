Graisse du ventre après 40 ans : les conseils d'un chirurgien spécialiste

Un chirurgien spécialiste du surpoids explique pourquoi la graisse a tendance à s'accumuler au niveau abdominal après 40 ans et donne ses conseils pour lutter efficacement contre ce phénomène lié aux changements hormonaux.

Avec l'âge, le corps des femmes subit des transformations notables, particulièrement à partir de la quarantaine. La pré ménopause , qui débute en moyenne vers 47 ans, puis la ménopause , s'accompagnent de changements hormonaux qui ont un impact direct sur la répartition des graisses.

Le docteur Mehdi Terki, chirurgien spécialiste du surpoids, explique ce phénomène : pendant les années de cycle, l'imprégnation en œstrogènes favorise le stockage des graisses sur les hanches et les cuisses. À la périménopause, lorsque cette imprégnation baisse, la consigne change et le corps a tendance à stocker la graisse autour des organes, au niveau abdominal.

Il s'agit d'une redistribution pilotée par les hormones, un processus objectivement vérifié : à poids égal, la graisse migre vers le centre à partir de 40 ans. Outre les bouleversements hormonaux, la baisse de la sensibilité à l'insuline contribue également à cette accumulation. Pour lutter contre cette graisse ventrale, le Dr Terki met en garde contre une erreur fréquente : manger moins.

Le problème n'est pas nécessairement de manger trop, mais le fait que le corps a modifié ses zones de stockage. Selon lui, le muscle constitue le meilleur allié, mais c'est souvent le plus négligé. Il recommande de préserver sa masse musculaire grâce à un travail en résistance et à un apport suffisant en protéines à chaque repas. Une bonne masse musculaire relance le métabolisme et aide à lutter contre la graisse du ventre.

Cependant, le muscle ne suffit pas à lui seul : si l'on se sous-alimente en même temps, on perd du muscle et l'effet se retourne contre soi. Le sport et l'alimentation comptent donc autant l'un que l'autre.

Enfin, le chirurgien insiste sur deux autres piliers essentiels : le sommeil et la gestion du stress. Le cortisol, l'hormone du stress, envoie directement la graisse vers le ventre. Ainsi, prendre soin de sa masse musculaire, bien dormir et gérer son stress sont les trois clés pour contrer l'accumulation de graisse abdominale après 40 ans. Il conseille toutefois de consulter un professionnel de santé si l'on constate un arrondissement persistant de cette zone, afin d'écarter d'éventuelles pathologies sous-jacentes.

Cette approche globale, combinant exercice de résistance, alimentation équilibrée, sommeil réparateur et contrôle du stress, représente la stratégie la plus efficace pour maintenir un ventre plat pendant et après la ménopause





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