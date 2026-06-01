Graines de courge : atouts nutritionnels, impact sur le transit et limites face à la constipation

Le diététicien Raphaël Gruman détaille les bienfaits des graines de courge - minéraux, protéines, fibres et acides gras - et précise leur rôle dans la santé digestive, la satiété et le sommeil, tout en soulignant leurs limites comparées aux graines de lin et de chia et les précautions d'usage.

Les graines de courge , petites mais puissantes, suscitent un regain d'intérêt chez les nutritionnistes grâce à leur profil nutritionnel complet. Raphaël Gruman, diététicien‑nutritionniste basé à Paris, explique que ces graines sont exceptionnellement riches en minéraux comme le magnésium, le zinc et le fer d'origine végétale, ainsi qu'en protéines végétales et en acides gras insaturés.

Cette combinaison favorise la santé musculaire et cardiovasculaire, tout en participant à la réduction de la fatigue. Leur richesse en fibres solubles et insolubles, couplée à la présence d'acides gras essentiels, procure un effet mécanique sur le transit intestinal, augmentant le volume et la consistance des selles.

Cependant, le diététicien précise que, comparées aux graines de lin et de chia, les graines de courge sont moins efficaces pour lutter contre la constipation, car elles ne contiennent pas les mucilages gélifiants qui gonflent fortement au contact de l'eau. En petite quantité, elles restent néanmoins une collation rassasiante, favorisant la satiété grâce à leurs graisses saines et à leurs micronutriments, ce qui les rend compatibles avec un régime amaigrissant lorsqu'elles sont intégrées à des plats équilibrés





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