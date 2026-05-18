Government Engage in Parliamentary Showdown on Electoral Reform in Nouvelle-Caledonie

The government of Nouvelle-Caledonien embarks on a parliamentary showdown to widen the electorate for provincial elections, proposing to extend it to include 10 569 'natives' and potentially their spouses. Senator Lecornu argues to prevent institutional stalemate and further unrest in the archipelago. However, the proposed expansion of the electorate remains contentious due to its potential dilution of the independentistas' vote and the need for equality.

Le gouvernement s'est engagé dans un contre-la-montre parlementaire avec ce texte, qui devrait permettre d'élargir le corps électoral des provinciales à 10 569 'natifs', et potentiellement aux conjoints de ces derniers.

Nouvelle-Calédonie : Lecornu refuse le 'statu quo' institutionnel, un contre-la-montre lancé au Parlement ÉcouterSébastien Lecornu défend au Sénat une réforme visant à élargir le corps électoral des élections provinciales pour éviter un blocage institutionnel et de nouvelles tensions dans l'archipelà un mois du scrutin, refusant d'accepter un 'statu quo' institutionnel qui pourrait selon lui entraîner de nouvelles violences dans l'archipel, deux ans après des émeutes meurtrières





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