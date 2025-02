Gouvernement Soutient Proposition de Loi pour Autoriser les Employeurs d'Agents Publics à Porter Plaintes en Cas de Violence

Le ministre de la Fonction publique, Laurent Marcangeli, a annoncé le soutien du gouvernement à une proposition de loi visant à permettre aux employeurs d'agents publics de porter plainte en cas de violence subie par leurs employés. Cette initiative, portée par la députée Renaissance Violette Spillebout, vise à protéger les 5,7 millions d'agents publics et à renforcer la sécurité de leurs lieux de travail. Actuellement, l'administration ne peut porter plainte que si des dommages matériels ont été causés. La nouvelle loi permettrait à l'employeur de porter plainte en cas d'agression verbale ou physique, selon le ministre. Marcangeli souligne que cette mesure renforcera la cohésion entre l'employeur et l'agent et permettra un accompagnement plus efficace des victimes de violence.

Le ministre de la Fonction publique, Laurent Marcangeli, a annoncé ce vendredi que le gouvernement soutiendrait une proposition de loi visant à permettre à l'employeur d'un agent public de porter plainte en cas de violence subie par ce dernier. « Nous allons soutenir » la proposition de la députée Renaissance, Violette Spillebout, « qui vise à protéger fonctionnellement (...) les 5,7 millions d' agents publics », a déclaré Laurent Marcangeli sur TF1.

Il a également condamné une « barbarisation de la société ». En cas d'agression, que ce soit verbale ou physique, « l'employeur, - l'État, les collectivités territoriales, l'hôpital -, portera plainte et soutiendra l'agent public », a détaillé le ministre, membre du parti Horizons d'Édouard Philippe. Actuellement, l'administration ne peut porter plainte lorsqu'un agent a été victime de violences physiques si aucune dégradation de l'équipement ou du bâti n'a été constatée. Cependant, une « protection fonctionnelle » existe pour les agents en cas d'agression. Cette protection, si elle est accordée, leur permet de bénéficier d'une réparation du préjudice et de mesures de protection telles qu'un changement d'affectation ou l'ouverture d'une enquête administrative. Si l'agent porte plainte, l'administration doit également prendre en charge une partie ou l'intégralité de ses frais de procédure. Laurent Marcangeli est convaincu qu'une plainte déposée par l'employeur renforcera « la cohésion entre l'employeur et l'agent ». De plus, il y a « une deuxième disposition dans cette loi » qui permettra à l'employeur « d'accompagner » les « ayants droit » comme les membres de la famille « dans le cadre des plaintes ». « Que ce soit (...) France Travail, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans des métiers comme les sapeurs-pompiers, vous voyez très bien qu'il y a de la violence dans ce pays », a justifié le ministre de la Fonction publique. Cette proposition n'est pas nouvelle : dès 2023, Stanislas Guerini, alors ministre, avait tenté d'inclure ce dispositif dans une réforme de la Fonction publique, dont les discussions avec les partenaires sociaux n'avaient jamais abouti





