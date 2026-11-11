Gouvernement : Plan de relance agricole de 500 à 700 millions d'euros pour la souveraineté

Le gouvernement français dévoile un plan de soutien agricole de 500 à 700 millions d'euros. Cette initiative vise à renforcer la souveraineté alimentaire et l'adaptation climatique des filières prioritaires.

Le gouvernement français a officiellement annoncé, ce jeudi, le dénouement de sa stratégie de soutien au secteur agricole après une saison estivale marquée par des canicules historiques. Cette annonce intervient à la clôture des conférences de la souveraineté alimentaire, un processus initié pour répondre aux défis climatiques et économiques qui pèsent sur le modèle productif national. L'objectif affiché est double : aider les exploitants à s'adapter au réchauffement planétaire tout en consolidant les chaînes de valeur jugées stratégiques pour l'indépendance du pays.

Enveloppe budgétaire et dispositif Casi

Une enveloppe financière comprise entre 500 et 700 millions d'euros a été dédiée à ces nouvelles mesures de relance. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'est chargé de présenter le contenu détaillé de ce plan lors de la cérémonie de clôture. Ce montant s'ajoute au milliard d'euros déjà promis dans le cadre du plan d'urgence nommé Casi. Ce dernier dispositif avait été annoncé à la rentrée scolaire pour faire face aux dégâts ravageurs observés sur les cultures et l'élevage durant l'été précédent.

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Projets d'avenir et adaptation climatique

La stratégie de relance mise sur l'aide à l'adaptation des infrastructures existantes, notamment pour moderniser les bâtiments d'élevage et développer des solutions de stockage de l'eau face aux sécheresses. Elle intègre également un volet crucial concernant le soutien aux projets d'avenir. Ces derniers sont conçus pour renforcer la production agricole et agroalimentaire dans des filières considérées comme prioritaires par les pouvoirs publics. Cette approche constitue le principal levier concret issu des recommandations formulées lors des conférences menées sous l'impulsion d'Annie Genevard.

Contexte géopolitique et baisse des exportations

Annie Genevard avait lancé ces conférences un an auparavant depuis le marché de Rungis. Elle y avait appelé à un réveil collectif face à une guerre agricole complexe. Les difficultés rencontrées par le secteur sont multiples et couvrent les fronts géopolitiques, commerciaux et climatiques. L'alimentaire représente encore le premier poste d'exportation de la France avec 84,2 milliards d'euros en 2025. Cependant, l'excédent commercial du secteur diminue depuis plusieurs années principalement en raison de la hausse des importations.

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Besoins de production et objectifs régionaux

La réalité du marché est sans appel : un fruit consommé sur deux est aujourd'hui importé. La production de viande de volaille a chuté de près de 30 % depuis son pic de 1997. Cette baisse intervient alors que la demande progressait de 35 % durant la même période. Les filières ont mobilisé leurs ressources pour lister les besoins de production sur dix ans. Ces diagnostics ont été présentés lors du Salon de l'agriculture afin d'évaluer les investissements nécessaires.

La filière volaille estime qu'il faudrait construire 280 nouveaux poulaillers par an. Ils s'ajouteraient aux 14.000 exploitations déjà existantes. Cet effort nécessite un investissement estimé à 2,8 milliards d'euros d'ici 2035. Pour les œufs, la production doit atteindre un total de 575 unités de capacité supplémentaires d'ici la même échéance. Des objectifs régionaux précis seront présentés jeudi en fonction des réalités géographiques et climatiques locales.

Sélection et financement des projets

Environ 900 intentions de projets ont été recensées ces derniers mois par le ministère. Il s'agit d'opérations de tailles variées allant de l'usine de transformation de tomates à la production de moutarde ou aux exploitations piscicoles. Des appels à candidature seront lancés dès jeudi au niveau des régions via les directions régionales de l'Agriculture. Le ministère ne peut encore préciser le nombre final de projets retenus.

L'étude d'impact de la loi d'urgence agricole évoquait un objectif d'une cinquantaine de lauréats dès 2027. Ces projets seront portés par des agriculteurs, des coopératives ou des entreprises. Ils seront sélectionnés par des comités présidés par le préfet et le président de région. Le financement pourrait mobiliser des crédits européens, régionaux, nationaux et des investisseurs privés.

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Réactions syndicales et simplification administrative

Les Jeunes Agriculteurs saluent cette annonce comme une victoire syndicale majeure. Ce syndicat estime que la mesure permettra de structurer durablement les projets agricoles. La Confédération paysanne, par la voix de son porte-parole Stéphane Galais, juge cohérent de repenser la production à partir du niveau local. Il reconnaît l'intérêt de développer la transformation alimentaire.

Cependant, Stéphane Galais dénonce une vision de la compétitivité qui s'opposerait au maintien des paysans sur tous les territoires. Le gouvernement compte aussi sur des mesures de simplification pour faciliter la réalisation des projets. La publication des textes d'application de la loi d'urgence sur le stockage de l'eau est prévue avant la fin de l'année. La réforme de l'autorisation environnementale appliquée à l'élevage fera l'objet de dispositions similaires.