Gouvernement : Le plan de relance pour l'agriculture face au réchauffement climatique

Le gouvernement français dévoile un plan d'investissement agricole de 500 à 700 millions d'euros pour renforcer la souveraineté alimentaire. Découvrez les détails sur les projets d'avenir et l'adaptation climatique.

Le gouvernement français a officiellement annoncé jeudi son plan de relance pour le secteur agricole, une mesure clé destinée à aider les exploitations à s'adapter au réchauffement climatique tout en consolidant les productions jugées essentielles à la souveraineté alimentaire du pays. Cette annonce intervient immédiatement après une période estivale marquée par des canicules historiques qui ont lourdement impacté les récoltes et l'élevage à travers l'Hexagone.

Une enveloppe financière globale comprise entre 500 et 700 millions d'euros a été réservée pour financer ces nouvelles mesures stratégiques, dont le contenu détaillé sera révélé par le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de la clôture des conférences sur la souveraineté alimentaire. Ce budget s'ajoute au milliard d'euros déjà mis en place via le plan d'urgence dit Casi, lancé à la rentrée pour faire face aux dégâts matériels et économiques causés par les conditions météorologiques extrêmes de l'été dernier.

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Détails des projets d'avenir agricole

La stratégie de relance prévoit spécifiquement un soutien à l'adaptation des infrastructures existantes, notamment l'aide à la modification des bâtiments d'élevage pour résister aux chaleurs intenses et le développement de solutions de stockage de l'eau essentielles en période de sécheresse. Elle inclut également le soutien financier et technique à des projets d'avenir, conçus pour renforcer la production agricole et agroalimentaire dans des filières prioritaires identifiées comme cruciales pour l'indépendance nationale.

Ces projets d'avenir agricole ont été officiellement inscrits dans la loi d'urgence agricole votée cet été, qui prévoit leur labellisation et un accompagnement prioritaire, tant sur le plan financier en amorçage que technique. Environ 900 intentions de projets, présentant des tailles et des ambitions variées, ont été recensées ces derniers mois par le ministère, couvrant des secteurs allant de l'usine de transformation de tomates à l'exploitation piscicole en passant par la production de moutarde.

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Positions des acteurs et enjeux économiques

Annie Genevard avait initié ces conférences il y a un an depuis le marché de Rungis, appelant au réveil face à une guerre agricole qui touche le secteur sur tous les fronts, géopolitiques, commerciaux et climatiques. Le ministère ne peut encore préciser combien il y aura in fine de projets d'avenir validés, mais l'étude d'impact de la loi évoquait un objectif d'une cinquantaine de projets d'ici 2027, portés par des agriculteurs, des coopératives ou des entreprises et choisis par des comités présidés par le préfet et le président de région.

L'actualité économique du secteur reste préoccupante, l'alimentaire étant malgré tout le premier poste d'exportation de la France avec 84,2 milliards d'euros en 2025, mais voit son excédent commercial diminuer depuis plusieurs années en raison de la hausse des importations. Un fruit consommé sur deux est aujourd'hui importé, tandis que la production de viande de volaille a baissé de près de 30 % depuis son pic de 1997, alors que la demande augmentait de 35 % dans le même temps.

Impacts concrets et prochaines étapes

Les filières ont été fortement mobilisées pour lister les besoins de production sur dix ans, présentés lors du Salon de l'agriculture, avec par exemple la filière volaille qui estime qu'il faudrait 280 nouveaux poulaillers par an en plus des 14.000 existants, nécessitant 2,8 milliards d'euros d'investissement d'ici 2035 pour la viande, et 575 poulaillers supplémentaires au total pour les œufs. Des objectifs régionaux précis doivent être présentés jeudi, tenant compte des réalités géographiques et climatiques locales pour répartir équitablement ces efforts de modernisation.

À partir de jeudi, des appels à candidature seront lancés au niveau des régions via les directions régionales de l'Agriculture pour concrétiser ces ambitions. Le financement de ces projets repose sur une combinaison de crédits européens, régionaux, nationaux et d'investisseurs privés, selon les déclarations d'Annie Genevard à l'Assemblée nationale, tandis que le gouvernement compte sur ses mesures de simplification administrative pour faciliter la réalisation de ces structures labellisées ou non.

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Réactions syndicales et cadre réglementaire

Les Jeunes Agriculteurs ont salué ces annonces comme une victoire syndicale majeure, estimant que cela doit permettre de structurer durablement des projets agricoles à long terme. Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne, juge quant à lui cohérent de vouloir repenser la production à partir du niveau local et de développer la transformation, tout en dénonçant une vision de la compétitivité qu'il estime opposée au maintien des paysans sur tous les territoires.

La publication est prévue avant la fin de l'année selon le ministère de textes d'application de la loi d'urgence sur le stockage de l'eau ou sur la réforme de l'autorisation environnementale appliquée à l'élevage, des mesures qui devraient fluidifier l'installation de ces nouveaux projets. Cette stratégie globale vise à rétablir un équilibre entre la compétitivité économique et la résilience écologique du modèle agricole français face aux défis climatiques et commerciaux de la décennie à venir.