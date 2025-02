Gourdon XV lâche l'emprise dans un derby tendu contre Castelnau-Montratier

Gourdon XV a remporté un derby serré contre Castelnau-Montratier, mais a dû faire face à une fin de match tendue. Les deux équipes se sont affrontées dans un match crucial pour leur maintien.

Dans un stade Louis Delpech bondé, Gourdon XV recevait ses voisins de Castelnau-Montratier pour un derby crucial. Les deux équipes se trouvaient à proximité de la zone de relégation, ce qui rendait la confrontation particulièrement importante. Le début de match fut cauchemardesque pour les locaux, encaissant une pénalité et un carton blanc dès le coup d'envoi (3 à 0). La réponse fut immédiate et après un travail acharné des avants, un ballon au large envoya Villard à l'essai (5 à 3).

Une pénalité de Périé replaça Castelnau devant (6 à 5). Les deux équipes se neutralisèrent ensuite, les défenses étant très serrées, et le buteur de Castelnau ajouta 3 points supplémentaires (9 à 5). À la 17e minute, Balat ramena les siens à 9 à 8. Cependant, les fautes commises par les locaux permirent au buteur visiteur de marquer un autre point (15 à 8 à la 25e minute). Un temps fort des Bourians permit de revenir à 15 à 11 grâce à une pénalité de Balat. Durant cette première période, les deux équipes se trouvaient très près l'une de l'autre. Gourdon proposait davantage de jeu, tandis que Castelnau était très réaliste. Avant la pause, les « Rouges et Blancs » passèrent devant grâce à deux pénalités de Balat (17 à 15). À la reprise, les hommes de Lonzième donnèrent de la vitesse à leur jeu et Andrieu conclut après plusieurs temps de jeu, Balat transformant (24 à 15). Les visiteurs restèrent au contact et marquèrent en coin à la 65e minute (24 à 20). La fin de match fut tendue pour les « Rouges et Blancs » avec Castelnau dominant et croyant à la victoire. Roques donna un peu d'air aux locaux par une pénalité (27 à 20). Gourdon respira mais avait beaucoup souffert. Un autre derby se profile à Luzech dans deux semaines.Alain Laval, président de Gourdon XV Bouriane, a déclaré : « Un match très disputé entre deux équipes très proches. On aurait dû se mettre à l'abri plus tôt. La fin de la rencontre a été très crispante. Rien n’est acquis. Il va falloir lutter jusqu’au bout ».Pierre Boissel, président de Castelnau, a ajouté : « On a fait un bon match. On n’est pas très loin de l’emporter mais le résultat est assez logique. On va rester mobilisés jusqu’au bout »





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Rugby Derby Gourdon XV Castelnau-Montratier Zone Rouge Lonzième Balat Andrieu

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gourdon XV l'emporte de justesse face à Castelnau-MontratierGourdon XV remporte un derby intense contre Castelnau-Montratier, s'imposant finalement par un score de 27 à 20. Le match fut serré et indécis jusqu'à la fin, avec les deux équipes s'échangeant les avanrages. Les locaux ont dû faire preuve de détermination et de solidarité pour s'imposer face à une équipe de Castelnau qui ne s'est pas démentie.

Lire la suite »

Pôle santé de Castelnau-Montratier : retour à la case appel d’offresLors de sa réunion du 21 janvier, le conseil communautaire du Quercy blanc a débattu du pôle de santé et voté d’importantes mesures pour son territoire, incluant la crèche de Lhospitalet et un soutien à la filière viticole.

Lire la suite »

À Castelnau-Montratier, la Maison Jacob va déménager dans le Patio des artsLes Amis de la Maison Jacob tenaient leur assemblée générale samedi 18 janvier, à la mairie de Castelnau-Montratier. L’association est dirigée par une présidence collégiale composée de Stuart et Brenda Sanders, de...

Lire la suite »

Castelnau-Montratier : le maire ne se représentera pas en 2026Lors des vœux municipaux, Dominique Marin a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat en 2026. Retour sur son bilan et les projets de Castelnau-Montratier.

Lire la suite »

L’association de Castelnau-Montratier Phil’anthrope change de présidenceSamedi 8 février, l’association Phil’anthrope 3008, organisatrice de la journée Bonheur contre le cancer, tenait son assemblée générale avant le déroulement d’une soirée gospel très festive. La présidente Emmanuelle...

Lire la suite »

Castelnau-de-Montmiral : de belles aventures à venir pour 'Les Joëlettes du Cœur'L’association l’ASTG Les Joëlettes du Cœur a tenu son assemblée générale tout récemment à Castelnau-de-Montmiral. Soixante personnes, adhérents, bénévoles, donateurs et partenaires se sont réunis à la salle Francis-Delmas pour prendre connaissance du bilan de l’année 2024 et des perspectives pour 2025 et 2026.

Lire la suite »