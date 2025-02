Gouiri, un symbole d'intégration pour Marseille

L'arrivée d'Amine Gouiri à l'Olympique de Marseille est perçue comme un événement important pour la communauté franco-algérienne. Le jeune joueur, d'origine algérienne, pourrait devenir un modèle pour les jeunes issus de cultures multiples et contribuer à la représentation positive de la diversité à Marseille.

Gouiri va réconcilier la France et l'Algérie !\Quelques minutes après le coup de sifflet final de l'Olympico, il y a deux semaines, plusieurs supporters placés en tribune Jean-Bouin, juste au-dessus des journalistes, s'enflammaient quelque peu en raison de la belle entrée d'Amine Gouiri , qui avait en partie fait basculer le match (3-2).

Sans aller jusqu'à donner autant de compétences à un footballeur naturellement inapte à résoudre des conflits géopolitiques, le sport en général et l'OM en particulier peuvent transcender le simple terrain de jeu. \« Je pense que, au regard de la sociologie de la population marseillaise, on ne peut pas considérer que l'arrivée de ces deux joueurs soit juste un détail, c'est important pour la communauté franco-algérienne, analyse Samia Chabani, coordinatrice de l'association marseillaise Ancrages, qui valorise l'exil comme objet de patrimoine vivant et héritage transnational. Le sport est un narratif extrêmement puissant pour évoquer la dimension cosmopolite de la ville. »\L'OM et son stade, dont les tribunes sont plutôt inclusives (même si certaines insultes d'un autre temps mériteraient de ne plus être scandées) ne font évidemment pas exception à la règle. « À Marseille, la vie artistique, notamment le rap, offre de nombreuses success-stories, mais le Vélodrome est un des rares lieux où on célèbre la diversité, développe la sociologue. Et le football est un élément symptomatique de l'intégration des populations d'origine algérienne ou étrangère à la ville. » Selon la spécialiste des migrations, Amine Gouiri et Ismaël Bennacer pourraient devenir des modèles pour les Provençaux qui disposent d'une double culture française et algérienne. « Ils peuvent devenir des leaders positifs, leur présence peut renouveler la représentation de la diversité marseillaise, offrir de l'espoir et ouvrir le champ des possibles aux jeunes. » Si et seulement si, ils sont efficaces sur le terrain et permettent à l'OM de briller





