Google willing to make Android more intelligent with Android 17 and Gemini Intelligence

Google I/O, qui opened a week ago, is an event aimed exclusively at developers where the latest technological news and updates on artificial intelligence are shared. To begin the festivities, Google made an unannounced presentation of hands of the new Android 17 through a virtual presentation called the Android Show. The event itself means that Android is no longer considered an operating system, but a system that is becoming increasingly intelligent in its learning approach.

A une semaine de l'ouverture de la Google I/O, une conférence exclusivement réservée aux développeurs où les nouveautés technologiques et les avancées d'intelligence artificielle sont présentées, Google a inauguré les festivités avec un aperçu de Android 17 en une présentation virtuelle.

Ce dernier, en bonne partie, est considéré comme une version ultérieure de l'OS Android, qui entend devenir un système intelligent apprenant et collaborant avec les utilisateurs. Cependant, son élaboration n'est pas gratuite, car l'entreprise compte rendre Android plus « proactif » grâce à Gemini Intelligence, une avancée majeure qui permettra de créer des agents intelligents pour Android 17.

De ce fait, Android 17 ne sera plus un système d'exploitation, mais une étape vers son devenir de système intelligent, capable de accomplir les tâches quotidiennes de manière plus efficace grâce à l'intelligence artificielle qu'il héberge





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