Google Teste Une Technologie pour Estimer l'Âge des Utilisateurs

Google se lance dans une nouvelle expérimentation aux États-Unis pour estimer l'âge des utilisateurs en ligne grâce à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. L'objectif est de mieux protéger les mineurs en adaptant le contenu et les réglages en fonction de leur âge.

En ligne, personne ne sait votre âge ! Mais grâce à l'IA et à l' apprentissage automatique , cela pourrait bientôt devenir plus difficile de se cacher derrière un pseudonyme. Google va tester une nouvelle technologie pour estimer l'âge d'un utilisateur et modifier le contenu si celui-ci a moins de 18 ans. L'intelligence artificielle peut-elle réellement déterminer l'âge d'un internaute ? C'est le pari de Google , qui a annoncé le lancement d'une expérimentation aux États-Unis.

Le moteur de recherche a développé un système basé sur l'apprentissage automatique - il ne s'agit pas d'IA générative - pour détecter l'âge de l'utilisateur et appliquer les protections appropriées. Google ne précise pas comment, techniquement parlant, il compte s'y prendre. Mais Meta a mis en place en septembre dernier un modèle qui utilise « des signaux » pour estimer l'âge des utilisateurs d'Instagram; cela peut être l'analyse d'un message (par exemple : « »). Google possède certainement suffisamment de données sur les internautes pour deviner leur âge. Lorsque le moteur de recherche détectera un mineur, ce dernier sera informé des changements apportés aux recommandations de contenus et aux réglages. Il pourra toutefois prouver son âge avec un selfie, la saisie d'un numéro de carte bancaire ou une pièce d'identité officielle. Le système, qui va s'étendre à d'autres pays au fil du temps, sera testé aux États-Unis. Google annonce également des changements pour les outils de protection existants, par exemple une alerte de contenu sensible dans Google Messages, activée par défaut pour les mineurs. Les parents seront également en mesure de restreindre les contacts avec lesquels leurs enfants peuvent communiquer.





