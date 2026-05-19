Google Search va évoluer avec AI Search, une nouvelle formule de recherche qui va booster vos recherches avec l’aide de Gemini. Nous aurons toujours la barre de recherche, ici ça ne change pas. En revanche, c’est la manière de l’utiliser qui va être modifié.

Google Search va évoluer. Google vient d’annoncer AI Search, une nouvelle formule de recherche qui va booster vos recherches avec l’aide de Gemini . Nous aurons toujours la barre de recherche , ici ça ne change pas.

En revanche, c’est la manière de l’utiliser qui va être modifié. Mon père va enfin trouver des résultats pertinents. C’est le premier à écrire un roman quand il fait une recherche. Et AI Search est friand de cela.

C’est un prompt qu’il veut en fait. Il délivre ensuite ses résultats et va un peu plus loin avec ‘En montrer plus’ qui va développer la recherche et proposer une bulle de discussion pour affiner sa recherche. Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers.

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