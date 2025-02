Google présente ses excuses après des fausses alertes de tremblement de terre envoyées à des utilisateurs Android au Brésil

Google s'est excusé vendredi pour avoir envoyé de fausses alertes de tremblement de terre à certains utilisateurs de son système d'exploitation Android au Brésil. Des habitants de plusieurs États ont reçu des alertes d'un tremblement de terre de magnitude 5,5, mais il n'y a eu aucun enregistrement d'activité sismique. Google a déclaré qu'il enquêtait sur l'incident et qu'il avait désactivé le système d'alerte.

Vendredi, Google a présenté ses excuses après que certains utilisateurs de son système d'exploitation mobile Android aient reçu de fausses alertes de tremblement de terre sur leurs téléphones en pleine nuit. « Nous avons rapidement désactivé le système d'alerte au Brésil et nous enquêtons sur ce qui s'est passé », a déclaré le géant américain de la technologie dans un communiqué.

Des habitants des États de Sao Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais, situés dans le sud-est du Brésil, la région la plus peuplée du pays, ont reçu vers deux heures du matin un message annonçant un tremblement de terre supposé de magnitude 5,5 sur le littoral pauliste. Cependant, la Défense civile de Sao Paulo a affirmé n'avoir enregistré aucun indice d'activité sismique. Le Brésil est situé au centre de la plaque tectonique sud-américaine, ce qui le met relativement à l'abri des tremblements de terre de forte magnitude, surtout concentrés aux frontières de ces plaques. Selon Google, le système Android d'alertes aux tremblements de terre utilise les téléphones Android pour estimer rapidement les vibrations de tremblements de terre et envoyer des alertes aux utilisateurs. Les personnes qui ont reçu l'alerte ont également eu accès à des informations sur la façon de réagir face à un séisme, comme le type de chaussures à porter ou la vérification d'éventuelles fuites de gaz. Google a souligné que son système « n'a pas été conçu pour remplacer les systèmes d'alerte officiels ».





NotreTemps / 🏆 39. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Google Android Tremblement De Terre Alerte Brésil

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Comment cette nouveauté d’Android 15 améliore la sécurité des Google PixelGoogle a commencé à déployer une fonction de vérification d'identité. Surnommée « Identity Check », elle ne concerne pour l'instant que les smartphones Pixel éligibles à Android 15.

Lire la suite »

Google modifie l'apparence des accusés de lecture sur AndroidGoogle teste une nouvelle apparence pour les accusés de lecture sur Android. Les indicateurs ont désormais un fond blanc, pour un meilleur contraste avec les messages. D'autres changements incluent un affichage intégré des accusés de réception et un accès plus simplifié aux informations de l'heure et du cryptage.

Lire la suite »

Google Renforce la Sécurité des Comptes Android avec une Authentification Biométrique ObligatoireGoogle met en œuvre une nouvelle mesure de sécurité pour les comptes Google Android, exigeant une authentification biométrique ou un code PIN pour valider les connexions. Cette mesure vise à contrer les attaques de phishing et les tentatives d'usurpation d'identité dans un contexte cyber croissant.

Lire la suite »

Les Superpouvoirs des Bébés : Des Explorateurs, des Chercheurs et Peut-être des PoètesCe podcast explore les capacités étonnantes des bébés et remet en question notre perception de leurs connaissances et de leurs compétences.

Lire la suite »

Brésil demande des explications aux États-Unis concernant le traitement des migrants expulsésLe gouvernement brésilien a exigé des explications des États-Unis concernant le traitement des migrants brésiliens expulsés. Des centaines de Brésiliens ont été renvoyés dans un vol qui a atterri à Manaus, accusant les autorités américaines de les avoir traités de manière dégradante. Le gouvernement brésilien a dénoncé les conditions de voyage et les restrictions imposées aux migrants, affirmant que leur dignité humaine a été bafouée.

Lire la suite »

L'action Google chute après des résultats trimestriels mitigés et des investissements massifs en IAL'action Alphabet, la maison mère de Google, a chuté de plus de 7% mardi après la publication de résultats trimestriels montrant une croissance au ralenti et des investissements colossaux prévus pour 2025. Le groupe a réalisé 96,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en hausse de 12% sur an, mais sa branche cloud, au cœur de la vague de l'IA générative, a vu sa croissance ralentir. Google prévoit d'investir 75 milliards de dollars en 2025, principalement dans l'IA, ce qui a surpris les analystes.

Lire la suite »