À partir de janvier 2027, Google Play impose des restrictions strictes pour l'accès à la localisation, aux contacts et au réseau local sur Android 17 et 18, afin de protéger les données des utilisateurs.

À compter du 27 janvier 2027, la boutique d'applications Google Play introduira des exigences de justification strictes pour les applications sollicitant des accès sensibles aux données des utilisateurs sous Android 17. Cette mesure vise spécifiquement les autorisations étendues concernant la localisation précise, le carnet d'adresses complet et l'accès au réseau local, imposant aux développeurs de prouver la nécessité fonctionnelle de ces permissions avant leur approbation.

Nouvelle réglementation des autorisations de localisation

Google va serrer la vis sur les autorisations accordées aux applications tierces sous Android 17. La plateforme exigera désormais que les développeurs justifient pourquoi leurs applications ont besoin de vous localiser avec précision tout au long d'un trajet, d'une séance de sport ou de toute autre activité qui exige un suivi continu. Cette décision vise à limiter la collecte de données de positionnement uniquement aux cas où elle est indispensable au fonctionnement核心 de l'application.

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Dès le 27 janvier 2027, dans l'interface Play Console, les applications qui ciblent Android 17 ou une version ultérieure devront passer par le bouton de localisation du système pour les besoins ponctuels de position précise. Cette nouvelle fonctionnalité limite l'accès aux données de géolocalisation à la session en cours, garantissant ainsi que votre position exacte n'est révélée qu'au moment strictement nécessaire, comme lors de la saisie d'une adresse de livraison.

Le développeur devra déclarer l'indicateur correspondant dans le cadre de la soumission de l'application. Une application de navigation, qui doit actualiser votre position tout au long du trajet, pourra toujours demander l'autorisation standard. Cependant, son développeur devra justifier dans la Play Console pourquoi la position approximative et le bouton de localisation limitée ne suffisent pas à une fonction essentielle de l'application, soumettant ainsi la demande à un examen rigoureux par Google.

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Contrôle accru sur le carnet d'adresses et le réseau

Le 27 janvier 2027, Google Play limitera également l'accès à l'ensemble du répertoire téléphonique. Cette mesure impose que les applications proposant d'inviter un ami ou un contact passent par le sélecteur de contacts d'Android. Ce système ne transmettra au développeur que les informations que vous choisissez explicitement de partager, évitant ainsi le besoin de conceder l'accès intégral à votre liste de contacts.

Pour continuer à utiliser pleinement les fonctions d'appel ou de messagerie, les développeurs d'applications ciblant Android 17 ou une version ultérieure devront démontrer que le sélecteur de contacts standard ne suffit pas à une fonction essentielle de leur service. Cette exigence force les éditeurs à adopter des méthodes de travail plus respectueuses de la vie privée, en n'accédant qu'aux données strictement nécessaires à l'action de l'utilisateur.

Une application qui accède directement au réseau local via les anciennes permissions peut y découvrir bien plus que le téléviseur auquel vous voulez envoyer une vidéo. Selon les équipements présents sur votre Wi-Fi, elle peut aussi repérer une console de jeux ou des caméras connectées. Avec Android 17, les applications qui ciblent cette version doivent obtenir l'autorisation spécifique pour accéder directement au réseau ou passer par un sélecteur du système pour dialoguer avec l'appareil de votre choix.

Échéances pour Android 18 et agents intelligents

Le 27 janvier 2027, les développeurs d'applications pour Android 17 ou une version ultérieure devront expliquer dans la Play Console pourquoi les sélecteurs de contacts ne couvrent pas leurs besoins techniques. Le même jour, Google soumettra à déclaration obligatoire l'autorisation d'accès complet au répertoire pour les applications qui ciblent Android 18 (API 38) ou une version ultérieure.

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Pour des actions simples telles qu'un ajout ou une modification de fiche contact, les applications Android 18 devront s'en tenir aux actions système proposées. Cette restriction vise à empêcher la création de copies complètes de carnets d'adresses par les développeurs, renforçant ainsi la sécurité des données personnelles stockées sur les appareils mobiles des consommateurs.

En avril prochain, Google s'intéressera à ce que les applications peuvent faire à la demande d'un agent IA. L'indicateur App Actions, par exemple, permet à un assistant vocal d'appeler une fonction de recherche dans une application à votre place, automatisant ainsi certaines tâches quotidiennes.

À compter du 14 avril 2027, les noms, paramètres et descriptions exposés à l'agent intelligent devront correspondre strictement au comportement réel de ces fonctions au sein de l'application. Ce règlement interdira aussi de s'en servir pour tromper ou manipuler un agent, contourner ses protections de sécurité ou perturber le fonctionnement d'autres applications concurrentes sur le même dispositif.

Un peu de ménage dans les autorisations d'Android ne fera pas de mal pour la protection des données. Après tout, inviter un ami dans une application ne devrait pas obliger à partager tout son carnet d'adresses ni l'intégralité de ses données de localisation. Ces mises à jour de la politique de Google Play marquent une étape importante vers une meilleure maîtrise des informations personnelles par les utilisateurs finaux.