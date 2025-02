Google Pixel: Smartphones Performants et Appareils Photo Exceptionnels

Découvrez les offres exceptionnelles sur les derniers modèles de smartphones Google Pixel, de l'affichable Pixel 7a au puissant Pixel 9. Profitez de performances exceptionnelles, d'excellentes finitions et de modules photo reconnus par les experts.

Avec la gamme Pixel, Google s'est imposé comme un fabricant de smartphones de renom. Le géant américain n'a pas cessé d'élargir son écosystème, incluant désormais des écouteurs sans fil, des montres connectées et des tablettes tactiles. Les smartphones Pixel se distinguent par leurs composants de qualité, leurs finitions impeccables et leurs modules photonologiés reconnus par les experts. Sur Amazon, vous pouvez actuellement acquérir le Google Pixel 7a et son chargeur pour 415,68 euros.

Le Pixel 7, son aîné, est proposé à 255 euros sur Cdiscount. Le modèle le plus récent et le plus performant, le Google Pixel 8, bénéficie d'une réduction de 22 % sur Amazon, passant de 549 euros à 429 euros. Quant au modèle Pro du Pixel 8, il est disponible sur Rakuten, où il était initialement affiché à 601,99 euros, mais peut désormais être obtenu pour 499,99 euros grâce à un code promo de 5 euros. Enfin, si vous recherchez le dernier né de Google, le Google Pixel 9 est temporairement accessible sur Amazon pour 668,99 euros au lieu de 749 euros.Le Google Pixel 7a est considéré aujourd'hui comme l'un des smartphones offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Doté d'un écran OLED de 6,1 pouces et de 8 Go de RAM, il a été optimisé tant sur le plan technique que sur le budget. Ce terminal offre des performances remarquables, profitant pleinement des fonctionnalités d'Android grâce à la puce Google Tensor G2 et à 8 Go de RAM. Le Google Pixel 7a intègre également un double objectif arrière de 64 et 13 mégapixels et une lentille frontale de 13 mégapixels, le tout étant optimisé par des technologies d'intelligence artificielle avancées. Le Google Pixel 7 arbore un écran OLED de 6,3 pouces affichant une résolution de 2400x1080 pixels. Son processeur Tensor G2, développé en interne par Google, ainsi que 8 Go de RAM, garantissent une expérience fluide et performante. Côté photo, le Pixel 7 se démarque grâce à un module principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et une caméra à selfies de 10,8 mégapixels. Sa batterie de 4355 mAh assure jusqu'à 24 heures d'autonomie en utilisation mixte. L'IA intégrée optimise le fonctionnement, offre des fonctionnalités supplémentaires et améliore automatiquement les photos.Le Google Pixel 8a, reconnu pour ses performances et son efficacité, est un smartphone récent accessible à un prix abordable. Lancé en 2024, ce modèle profite de la promesse de 7 ans de mises à jour, ce qui le rend très attractif. Il dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces, d'un processeur Tensor G3 et de 8 Go de RAM, vous permettant de profiter de vos applications préférées sans ralentissements. Sa partie photo est composée d'un objectif principal de 64 mégapixels associé à un ultra grand-angle de 13 mégapixels et à une lentille frontale de 13 mégapixels également. Le Google Pixel 8 Pro 5G est souvent considéré comme l'un des meilleurs smartphones du marché. Son processeur Google Tensor G3 et ses 12 Go de RAM garantissent d'excellentes performances, même pour les jeux vidéo ou les applications créatives gourmandes. Le Google Pixel 8 Pro 5G met fortement en avant Gemini Nano, l'IA de Google apportant une assistance personnalisée, des améliorations photographiques en temps réel et des fonctionnalités très pratiques telles que la traduction instantanée. Vous profiterez de l'ensemble sur un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces offrant une définition de 2992 x 1344 pixels. On termine avec le tout récent Google Pixel 9, nouveau fleuron de la marque. Ce modèle compact embarque un écran Actua ultra-lumineux de 6,3 pouces offrant une résolution de 2424 x 1080 pixels. Derrière celui-ci se cache un processeur Tensor G4 et de 12 Go de RAM, lui offrant la possibilité de faire face à toutes les situations. De l'IA Gemini Nano aux photos en passant par les applications les plus exigeantes, rien ne lui résiste. Vos photos et vos vidéos seront réalisées par un double objectif arrière de 50 et 48 mégapixels, associé à une lentille frontale de 10,5 mégapixels





