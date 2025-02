Google Pixel 9a : Design, Prix et Caractéristiques Dévoilés

Google, son Pixel akıllı telefonunu önümüzdeki haftalarda tanıtacaktır. Pixel 9a'nın tasarımı, daha geleneksel çizgilerle öne çıkarken, daha büyük bir batarya ve yeni renk seçenekleri ile dikkat çekiyor.

Google , 20 et 21 mai tarihlerinde gerçekleşecek Google I/O 2025 etkinliğinden önce yeni Pixel 9a modelini tanıtacağı tahmin ediliyor. Android Headlines gibi konuda ön planda yer alan bir kaynak, resmi duyurunun 19 Mart tarihinde yapılacağı ve aynı gün satışa sunulacağı ileri sürüyor. Google , yakında çıkması beklenen iPhone SE'nin duyurusunu önceden yapacak bir hamle mi yapıyor? Bu arada, Amerikan haber platformu, Google 'ın akıllı telefonunun tasarımını ve olası renklerini ortaya çıkardı.

\\Detaylara göre, Pixel 9a, Google'ın son nesil akıllı telefonlarından ilham alıyor. Tasarımı, geçmişte şirketin sunduğu tasarımlardan daha geleneksel. Yatay bir çizgi ile öne çıkan ünlü tasarımından ayrılan, düz arka tarafta oval fotoğraf modülü dikkat çekiyor. Cihazın kenarları düz, köşeleri yuvarlak; böylece daha sade ve temiz bir görünüm sunuyor. \\Android Headlines'ın yayınladığı görseller dört renk seçeneğini gösteriyor: Pembe (Peony), Mor (Iris), Siyah (Obsidian) ve Beyaz (Porcelain). 154 x 73 x 8,9 mm boyutlarıyla, cihaz, Pixel serisinin 'a' modellerinin önemli özelliklerinden biri olan kompakt bir forma sahip. Pixel 8a'dan biraz daha büyük olması, muhtemelen daha büyük bir batarya için gerekli. Bu batarya kapasitesi 5100 mAh olarak öngörülüyor, Pixel 8a'nın 4492 mAh'den daha yüksek bir değere sahip. Pixel 8a'nın en önemli eksikliklerinden biri olan düşük pil ömrü bu yeni batarya ile düzeltilebilir. Şarj hızı ise 23 W kablolu ve 7,5 W kablosuz olarak aynı kalıyor. 6,3 inç ekran, Pixel 8a'nın 6,1 inç ekranından biraz daha geniş ve yine merkezde yer alan selfie kamerası için bir delik var. \\Fotoğraf tarafında, f/1.7 diyafram açıklığı ile 48 MP'lik bir ana kamera bekleniyor. Pixel 8a ile aynı 13 MP'lik geniş açılı kamera da yer alacak. Ancak, Pixel 9 Pro'da bulunan teleobjektiv bulunmayacak. Son olarak, Pixel 9a, 128 GB depolama seçeneğinde 549 € ve 256 GB depolama seçeneğinde 649 € fiyatıyla sunulması bekleniyor





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GOOGLE PIXEL 9A DESIGN BATTERIE CARACTERISTIQUES PRIX

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Bon plan : le pack Google Pixel 8 Pro avec écouteurs Pixel Buds ProGoogle propose une offre alléchante : le pack Google Pixel 8 Pro accompagné des écouteurs Pixel Buds Pro. Cette combinaison promet une expérience utilisateur optimale, alliant puissance, photographie de pointe et son immersif.

Lire la suite »

iPhone 17 : son design vient de fuiter, et s'inspire énormément des Google PixelLa photo d'une prétendue maquette de l'iPhone 17 vient d'apparaitre sur les réseaux sociaux. Le design du prochain smartphone d'Apple devrait changer sensiblement, notamment au niveau de son bloc photo.

Lire la suite »

Google Pixel 9a : On en sait plus sur les couleurs et le designUn nouveau fuite révèle des détails supplémentaires sur le Google Pixel 9a, notamment quatre couleurs et un design plus plat. Le module de caméra double capteur est désormais beaucoup plus plat et le téléphone arbore une batterie plus importante de 5100 mAh.

Lire la suite »

Ces 5 smartphones Google Pixel sont à prix délirant, mais il faut faire viteOffrez-vous le Google Pixel qui vous convient le mieux sans vous ruiner. Grâce à ces cinq offres disponibles sur Amazon, Rakuten et Cdiscount, vous pourrez acquérir un Pixel 7a, 7, 8a, 8 Pro ou encore 9 à prix réduit

Lire la suite »

Google Pixel 8a : Un Smartphone Abordable à un Excellent Rapport Qualité-PrixDécouvrez les avantages du Google Pixel 8a, un smartphone abordable qui offre des performances rapides, une expérience photographique impressionnante et 7 ans de mises à jour logicielles. Malgré quelques limitations en termes d'autonomie et de charge rapide, le Pixel 8a reste une option intéressante pour les utilisateurs qui recherchent un smartphone Pixel à un prix attractif.

Lire la suite »

Pixel 9 : l’excellent photophone de Google est à son prix le plus bas sur AmazonC’est après la fin des soldes qu’Amazon décide de baisser bien comme il faut le prix du Google Pixel 9. Si cet excellent photophone vous fait de l’œil, il s’affiche actuellement à son prix le plus bas : 668 euros au lieu de 899 euros de base.

Lire la suite »