Découvrez les meilleures offres reconditionnées sur Back Market le 18 novembre 2026. Le Google Pixel 11 Pro, le Pixel 10 Pro et le Pixel 9 Pro sont disponibles à des prix attractifs avec des remises importantes.

Le 18 novembre 2026, Back Market lance une offre spéciale sur le Google Pixel 11 Pro, smartphone haut de gamme de Google sorti en août 2026. L'appareil, qui intègre la dernière puce IA de Google et un système photo performant, est proposé en reconditionné à un prix nettement inférieur à son coût neuf. Cette opportunité s'inscrit dans une tendance où les modèles récents perdent rapidement de leur valeur dès les premiers mois, permettant aux consommateurs d'accéder à des technologies de pointe pour une somme bien plus modérée.

Spécificités techniques et prix du Pixel 11 Pro

Le Google Pixel 11 Pro repose sur la puce Tensor G6, gravée en 2 nanomètres, offrant des performances en intelligence artificielle et une efficacité énergétique supérieures à celles du Tensor G5. Son écran OLED de 6,3 pouces affiche une luminosité maximale de 3 600 nits avec un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Le module photo comprend un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif 5x de 48 MP, complétés par une caméra frontale de 42 MP.

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Doté de 12 Go de RAM LPDDR5X sur la version 256 Go, cet appareil gère facilement le multitâche exigeant. Sa batterie de 4 850 mAh assure plus de 30 heures d'autonomie, avec une charge rapide de 30W par câble et de 25W sans fil Qi2. Lancé à 1 099 euros en neuf, le Google Pixel 11 Pro est actuellement disponible en reconditionné " Très bon état " à 924,27 euros pour la version 256 Go sur la plateforme Back Market.

Alternatives performantes et économiques : Pixel 10 Pro et Pixel 9 Pro

Le Google Pixel 10 Pro, lancé en août 2025, constitue une autre option intéressante pour bénéficier d'un smartphone haut de gamme à un prix réduit. Équipé de la puce Tensor G5, il dispose d'un écran OLED de 6,3 pouces atteignant 3 300 nits de luminosité. Son système photo inclut trois capteurs de 50, 48 et 48 Mpx, avec un zoom optique x5 et des fonctionnalités comme la Vision de nuit vidéo.

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Avec une batterie de 4 870 mAh offrant plus de 24 heures d'autonomie, le Google Pixel 10 Pro bénéficie encore de près de six années de mises à jour garanties. Sur Back Market, le modèle reconditionné en " Très bon état " est affiché à 620,37 euros dans sa version 128 Go. Cette proposition permet d'accéder à des performances solides pour la navigation et les applications IA à un coût significativement abaissé.

Le Google Pixel 9 Pro, lancé en août 2024, représente l'entrée de gamme des modèles haut de gamme de Google sur Back Market. Doté de la puce Tensor G4 et d'un écran OLED de 6,3 pouces à 3 000 nits, il assure une utilisation fluide pour le multitâche et le jeu mobile. Son système photo avec stabilisation optique et zoom x5 est renforcé par des fonctionnalités IA pour la retouche photo.

Bénéficiant de mises à jour logicielles garanties jusqu'en août 2031, le Google Pixel 9 Pro 128 Go est proposé à partir de 494 euros en " État correct ". Ces tarifs s'ajoutent à une sélection d'autres appareils en promotion sur la plateforme ce mercredi 18 novembre 2026. Le iPhone 16 est ainsi à 580 euros au lieu de 869 euros, tandis que l'iPad Air 6 est proposé à 539 euros au lieu de 719 euros. L'iPhone 17 Pro est disponible à 981 euros au lieu de 1 389 euros, et l'iPhone 15 Plus à 440 euros au lieu de 969 euros.

Les prix des appareils reconditionnés sur Back Market reflètent une économie circulaire efficace, permettant aux consommateurs d'accéder à des technologies récentes sans payer le prix fort. Cette stratégie de tarification dynamique incite les utilisateurs à vérifier régulièrement les offres pour saisir les meilleures opportunités sur les smartphones et tablettes haut de gamme. Le choix entre les modèles récents et les générations précédentes dépend des besoins spécifiques en matière de performances et de budget.