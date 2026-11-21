Le Google Pixel 11 est proposé à 649 euros sur Amazon. Avec une autonomie de 30 heures, une puce Tensor G6 et un zoom x30, voici les détails de cette offre Black Friday exclusive.

Le smartphone Google Pixel 11 fait l'objet d'une promotion agressive sur la plateforme de commerce en ligne Amazon. L'établissement commercial réduit le prix d'achat de 649 euros au lieu de 999 euros initialement fixés. Cette offre vise à rendre l'appareil plus accessible aux consommateurs lors de la période commerciale du Black Friday.

Autonomie de 30 heures et stockage étendu

Le Google Pixel 11 offre une réserve d'énergie de 30 heures pour couvrir l'utilisation quotidienne. Cette capacité inclut les appels téléphoniques, la navigation internet et la gestion des messages. Il reste une marge significative pour les activités du soir sans nécessiter de recharge immédiate.

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Le stockage interne atteint 256 GB de capacité totale. Il s'agit d'une quantité deux fois supérieure à celle disponible sur le modèle Google Pixel 10 précédent. Cette évolution permet de conserver photos, vidéos et applications sans procéder à des suppressions constantes.

Puce Tensor G6 et écosystème unifié

Le processeur Google Tensor G6 dirige chaque action sur le téléphone. Sa réactivité est perceptible lors de la transition rapide entre différentes applications. L'architecture interne optimise la fluidité générale du système d'exploitation mobile.

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Les appareils Google Pixel sont conçus pour fonctionner ensemble de manière cohérente. Le transfert entre le smartphone, les écouteurs et la montre se fait sans effort. Cette interopérabilité simplifie l'expérience utilisateur pour les propriétaires de plusieurs gadgets.

Zoom optique x30 et assistant Gemini

Le Super Zoom x30 grossit l'image jusqu'à 30 fois sans approche physique. Les gros plans conservent leur netteté sur l'écran du téléphone. Les détails d'un sujet lointain restent lisibles pour le photographe.

L'assistant d'intelligence artificielle Gemini Intelligence aide à accomplir des tâches quotidiennes. Une demande formulée en mots simples remplace une recherche complexe dans les menus. Cette fonctionnalité réduit les étapes nécessaires pour obtenir une information.

Recharge rapide et sécurité des données

La recharge sans fil progresse de 40 % par rapport aux générations précédentes. Le téléphone récupère de la batterie sans câble sur un chargeur compatible. Cette vitesse améliore la commodité de l'utilisation quotidienne.

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La conception du téléphone met la vie privée au premier plan. Les photos, messages et données personnelles restent sous le contrôle du propriétaire. Google sécurise les informations enregistrées sur l'appareil contre les accès non autorisés.

Accueil favorable et disponibilité

Les acheteurs attribuent une note de 4,7 sur 5 au Google Pixel 11. Cette notation reflète une satisfaction globale des utilisateurs concernant les performances. La réduction de prix sur Amazon rend l'achat plus attractif financièrement. L'offre est limitée dans le temps pendant les ventes flash du Black Friday.