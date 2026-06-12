Google Pixel 10 : une remise de 24 % pour le flagship compact de Google à saisir rapidement

Le Google Pixel 10, smartphone compact doté de la puce Tensor G5 et d'un appareil photo performant, bénéficie actuellement d'une promotion de 24 % chez Rakuten, avec livraison gratuite et possibilité de gagner des points de fidélité.

Le Google Pixel 10 , le smartphone compact actuel de Google, fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante alors que les rumeurs et fuites autour de la future génération, les Pixel 11, se multiplient actuellement dans la presse spécialisée.

En effet, le flagship compact de la firme de Mountain View bénéficie d'une remise de 24 % sur la plateforme Rakuten, ce qui permet de l'acquérir pour 606 euros au lieu de 799,99 euros, soit une économie de 193,99 euros. Cette offre inclut également une livraison gratuite en 4 à 7 jours ouvrés et la possibilité de cumuler des points de fidélité via le Club R de Rakuten, un programme gratuit offrant divers avantages.

Près d'un an après son lancement, le Google Pixel 10 conserve des arguments solides. Il est animé par la puce Tensor G5, la première conçue entièrement en interne par Google, associée à 12 Go de mémoire vive. Cette configuration lui permet de gérer efficacement le multitâche, les jeux vidéo exigeants, les applications d'intelligence artificielle comme Gemini Nano et le streaming vidéo.

L'expérience visuelle est assurée par un écran Actua OLED de 6,3 pouces affichant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photographique, traditionnellement un point fort de la gamme Pixel, repose sur un module arrière soutenu par des algorithmes de traitement numériques avancés, promettant des clichés de qualité professionnelle.

Enfin, une batterie de grande capacité et un stockage de 128 Go complètent le tableau pour une autonomie confortable au quotidien. Cette promotion sur le Pixel 10 intervient alors que les regards se tournent déjà vers la prochaine génération de smartphones Google. Les sites spécialisés regorgent en effet d'articles analysant les fuites, les renders et les spéculations concernant les Google Pixel 11, dont l'annonce officielle et la commercialisation sont encore attendues.

Le contenu de cette offre est présenté par un expert de l'équipe Shopping de 20 Minutes. Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Cet article peut contenir des liens d'affiliation, ce qui permet à 20 Minutes de percevoir une commission en cas d'achat par l'intermédiaire de ces liens





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