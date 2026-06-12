Google Pixel 10 : un smartphone polyvalent à moins de 700 euros

Le Google Pixel 10 est un smartphone complet avec un écran lumineux et un bon processeur. Il se démarque avec l'arrivée d'un téléobjectif permettant un zoom numérique x20 et est compatible Qi2 pour se recharger sans fil.

Pour trouver un smartphone polyvalent à moins de 700 euros, direction le site d'Amazon qui baisse le prix du Google Pixel 10 à 679 euros.

Avec son Pixel 10, Google propose un téléphone complet avec un écran lumineux et un bon processeur pour scroller sur les réseaux sociaux ou consommer des contenus en streaming. Sur la partie photo, il se démarque avec l'arrivée d'un téléobjectif permettant un zoom numérique x20. En ce qui concerne son prix, habituellement réservé à la gamme Pro, un téléobjectif avec un zoom optique x5 est présent sur ce Google Pixel 10.

S'il ne s'agit pas du SoC le plus puissant du marché, il se marie à la perfection avec ce Google Pixel 10 et devrait répondre à toutes vos demandes. Ce smartphone est compatible Qi2 et peut donc se recharger sans fil. Un ajout qui nuance avec la charge filaire assez décevante. Est-ce que Google réinvente la roue avec son Pixel 10 ?

Non. Est-ce que Google fait passer sa gamme dans une nouvelle dimension avec son Pixel 10 ? Non plus et la version Pro présente toujours de sérieux avantages.

Toutefois, Google a mis sur pied un smartphone polyvalent et surtout bien optimisé. Un constat que l'on découvre dès que l'on se penche sur le processeur de ce Google Pixel 10. La marque a opté pour un Tensor G5. S'il ne s'agit pas du processeur le plus puissant, il est efficace pour les tâches du quotidien et permet au smartphone de ne pas chauffer.

Sur la façade avant de l'appareil, on retrouve une dalle Amoled de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz. Un écran qui brille de par sa luminosité affichée à 3 000 nits, ce qui offre un bon rendu même en extérieur. À l'arrière, nouveauté sur la gamme Pixel standard avec l'apparition d'un téléobjectif offrant un zoom optique x5 et un zoom numérique x20.

L'objectif de Google est de concurrencer le Samsung Galaxy S25 ou encore le Poco F7 Ultra. Si les nouveautés sont bienvenues, les concessions le sont un peu moins, mais elles sont présentes. Pour rester sur l'appareil photo, le téléobjectif est un bon argument marketing, mais la perte de qualité sur l'ultra grand-angle fait tâche. Sur le Pixel 9, il était mesuré à 48 MP et sur ce Pixel 10, le total baisse à 13 MP.

Alors qu'il s'agissait d'un avantage du Pixel 9, sur la nouvelle itération, ce capteur rentre dans le rang et ne se démarque pas par rapport à la concurrence. Autre petit bémol : la batterie. Sur le papier, Google offre une batterie plus imposante à son Pixel 10 avec 4 970 mAh contre 4 670 précédemment. Le problème se situe plutôt au niveau de la recharge.

Google annonce une charge dite 'rapide' avec 30 W. En réalité, par rapport au reste du marché, c'est en dessous et le Pixel 10 se charge plutôt lentement. Avec le Google Pixel 10, la marque américaine réalise de belles avancées avec notamment l'apparition de ce téléobjectif.

Toutefois, des défauts sont encore à corriger, mais avec ce prix inférieur à 700 euros, le smartphone répond largement aux attentes





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