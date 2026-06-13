Google Pixel 10 Pro : Un smartphone compact et puissant avec des avantages promotionnels

Le Google Pixel 10 Pro combine performance, compacité et photophone haut de gamme. Avec son écran OLED, sa puce Tensor G5 et son IA Gemini Nano, il offre une expérience fluide. Des promotions incluent reprise, écouteurs et support.

Google a su se faire une place sur le marché concurrentiel des smartphones grâce à son investissement dans l'intelligence artificielle, l'intégration fluide de ses services et la qualité de la photo.

Le Google Pixel 10 Pro se présente comme la version boostée du Pixel 10, avec pour objectif d'offrir une expérience compacte sans concession. Sur le site officiel, le smartphone est annoncé au prix de 1 099 euros, mais des promotions permettent d'obtenir un meilleur tarif. En effet, la reprise de l'ancien appareil peut offrir jusqu'à 565 euros, incluant une prime promotionnelle de 100 euros.

Par ailleurs, l'achat sur le site officiel donne droit à une paire d'écouteurs Google Pixel Buds 2a ainsi qu'à un support Pixelsnap qui permet de faire tenir le téléphone debout. Le Google Pixel 10 Pro allie performance et compacité. Il dispose d'un écran Super Actua OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2 856 x 1 280 pixels, offrant un rendu détaillé, vif et précis pour les applications, pages web, jeux et vidéos.

Sous le capot, on trouve 16 Go de mémoire vive et la puce Tensor G5, le premier processeur conçu entièrement par Google. Cette puce gère la consommation, les performances générales et assure un fonctionnement fluide de l'IA via Gemini Nano. EnPhoto, le téléphone conserve l'excellence de ses prédécesseurs avec un triple capteur (50 et deux fois 48 mégapixels) soutenu par des technologies d'optimisation et de traitement numérique.

Conçu pour être mis à jour jusqu'en 2031, il offre jusqu'à 24 heures d'autonomie. Grâce à son appareil photo principal de 50 mégapixels, son processeur Google Tensor G5, ses 16 Go de RAM et Gemini Nano, le Google Pixel 10 Pro se positionne comme un smartphone compact idéal pour les utilisateurs les plus exigeants. Le contenu est proposé par un expert de l'équipe 20 Minutes Shopping. Les prix affichés sont indicatifs et susceptibles de changer.

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