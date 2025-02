Google Maps Change Le Nom Du Golfe Du Mexique En « Golfe D'Amérique »

Suite à un décret signé par Donald Trump à son retour à la Maison Blanche, Google Maps a modifié le nom du golfe du Mexique en « golfe d'Amérique » pour les utilisateurs américains. Cette décision suscite des réactions diplomatiques, notamment du Mexique qui maintient le nom « Golfo de México ».

Lundi, Donald Trump s'est réjoui que Google Maps ait modifié le nom du golfe du Mexique, désormais désigné comme « golfe d'Amérique », conformément à l'un des décrets qu'il a signés peu après son retour à la Maison Blanche fin janvier. Le service de cartographie le plus répandu affiche désormais « Golfe d'Amérique » pour la mer située au sud-est des États-Unis, bordée par la Floride, la Louisiane, le Texas, le Mexique et Cuba, pour les utilisateurs des États-Unis.

Les utilisateurs basés au Mexique conservent quant à eux le nom « Golfo de México », conformément à la volonté du gouvernement mexicain. Les utilisateurs d'autres pays, comme la Colombie, voient les deux noms affichés – « Golfe du Mexique (Golfe d'Amérique) » – comme c'est le cas pour les lieux contestés. « GULF OF AMERICA ! », s'est exclamé Donald Trump sur son réseau social Truth Social, accompagnant son message d'une photo de la carte modifiée de Google Maps et d'un lien vers sa proclamation de dimanche, désignant le 9 février comme « journée du Golfe d'Amérique ». Le compte officiel de la Maison Blanche sur X (anciennement Twitter) a également publié le message suivant : « GULF OF AMERICA on @GoogleMaps ». Seulement Google appliquait ces changements de nom en fonction des sources gouvernementales officielles, à savoir le Geographic Names Information System (GNIS) aux États-Unis. Sur l'application concurrente d'Apple, « Maps », le nom reste « Golfe du Mexique ». Le président avait qualifié le golfe de « partie indélébile de l'Amérique » quelques heures après son retour à la Maison Blanche le 20 janvier. Il le considère comme essentiel à la production pétrolière et à la pêche aux États-Unis, et comme la « destination préférée des Américains pour le tourisme et les activités de loisirs ». Cette nouvelle appellation a suscité des préoccupations diplomatiques de la part du Mexique et d'autres pays. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum avait même proposé de baptiser les États-Unis « Amérique mexicaine », en référence à une carte du XVIIe siècle sur laquelle une partie importante de la région nord-américaine apparaît sous ce nom. Donald Trump avait également exprimé son souhait de redonner au Denali, le pic le plus haut d'Amérique du Nord situé en Alaska (6190 m), son ancien nom de Mont McKinley, modifié en 2015 par le président Barack Obama selon le souhait des populations autochtones. Ce nom n'a cependant pas encore été changé





